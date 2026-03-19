10 min. 33 sek.

Chaos w Zatoce sprzyja LOT-owi, Orlen korzysta na drogiej ropie

Zakłócenia w ruchu lotniczym na Bliskim Wschodzie sprzyjają europejskim liniom, Polska chce zmian w systemie ETS, koncerny naftowe ograniczają inwestycje w OZE, a wyniki Orlen mogą poprawić się dzięki sytuacji na rynku surowców.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Chaos w Zatoce szansą dla LOT-u

Konflikt na Bliskim Wschodzie ograniczył działalność hubów w Dubaju i Dosze, co uderzyło w linie takie jak Emirates czy Qatar Airways. Na tej sytuacji korzystają europejscy przewoźnicy, w tym LOT Polish Airlines. Rośnie popyt na loty do Azji, szczególnie do Indii i Japonii, a przewoźnik planuje nowe połączenia, m.in. do Bangkoku. Ekspert rynku lotniczego Dominik Sipiński wskazuje, że nawet po zakończeniu konfliktu część pasażerów może unikać przesiadek w Zatoce Perskiej.

Polska chce zmian w ETS

Premier Donald Tusk przedstawił polską propozycję zmian w unijnym systemie ETS. Polska postuluje m.in. utrzymanie darmowych uprawnień do emisji dla przemysłu. Rząd chce także większej elastyczności, aby system lepiej uwzględniał specyfikę poszczególnych państw. Jednocześnie zapowiedziano duże inwestycje w energetykę – od sieci przesyłowych po atom i OZE.