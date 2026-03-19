10 min. 33 sek.

Chaos w Zatoce sprzyja LOT-owi, Orlen korzysta na drogiej ropie

Zakłócenia w ruchu lotniczym na Bliskim Wschodzie sprzyjają europejskim liniom, Polska chce zmian w systemie ETS, koncerny naftowe ograniczają inwestycje w OZE, a wyniki Orlen mogą poprawić się dzięki sytuacji na rynku surowców.

Publikacja: 19.03.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Chaos w Zatoce szansą dla LOT-u

Konflikt na Bliskim Wschodzie ograniczył działalność hubów w Dubaju i Dosze, co uderzyło w linie takie jak Emirates czy Qatar Airways. Na tej sytuacji korzystają europejscy przewoźnicy, w tym LOT Polish Airlines. Rośnie popyt na loty do Azji, szczególnie do Indii i Japonii, a przewoźnik planuje nowe połączenia, m.in. do Bangkoku. Ekspert rynku lotniczego Dominik Sipiński wskazuje, że nawet po zakończeniu konfliktu część pasażerów może unikać przesiadek w Zatoce Perskiej.

Polska chce zmian w ETS

Premier Donald Tusk przedstawił polską propozycję zmian w unijnym systemie ETS. Polska postuluje m.in. utrzymanie darmowych uprawnień do emisji dla przemysłu. Rząd chce także większej elastyczności, aby system lepiej uwzględniał specyfikę poszczególnych państw. Jednocześnie zapowiedziano duże inwestycje w energetykę – od sieci przesyłowych po atom i OZE.

Giganci naftowi tną inwestycje w OZE

Globalne koncerny naftowe po raz pierwszy od lat ograniczyły wydatki na odnawialne źródła energii. Według analiz inwestycje spadły o ponad jedną trzecią rok do roku. Zmiana wynika m.in. z polityki energetycznej USA oraz niższej opłacalności projektów dekarbonizacyjnych. Niektóre firmy, jak Saudi Aramco czy Repsol, nadal jednak zwiększają zaangażowanie w technologie niskoemisyjne.

Wojna sprzyja Orlenowi

Wysokie ceny ropy i gazu oraz rosnące marże rafineryjne mogą poprawić wyniki Orlenu. Marże sięgają już ok. 30 dol. na baryłce, znacznie więcej niż na początku roku. Dodatkowo spółka korzysta na imporcie tańszego LNG z USA. Jednocześnie koncern ogranicza marże detaliczne, co może zmniejszyć zyski ze sprzedaży paliw na stacjach.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

