Donald Trump wraca do miasta, gdzie próbowano go zabić. Będzie tam Elon Musk

Druga próba zamachu na Donalda Trumpa miała miejsce we wrześniu

We wrześniu doszło do jeszcze jednej próby zamachu na Trumpa – uzbrojony mężczyzna zaczaił się na polu golfowym w jednym z klubów golfowych Trumpa na Florydzie, w którym były prezydent rozgrywał partię golfa. Przed próbą zamachu niedoszły zamachowiec został jednak spłoszony – uciekł porzucając broń. Jak się okazało był to 58-letni Ryan Wesley Routh, Mężczyzna został aresztowany.



Trump w wyborach prezydenckich, które odbędą się 5 listopada, zmierzy się z obecną wiceprezydent USA, kandydatką Partii Demokratycznej na prezydenta, Kamalą Harris. Sondaże wskazują, że – w skali całego kraju – niewielką przewagę ma Harris, ale specyfika systemu wyborczego w USA sprawia, że de facto o wyborze prezydenta zdecyduje siedem tzw. swing states – stanów, w których ani Trump, ani Harris nie mogą być pewni zwycięstwa. Pensylwania jest jednym z takich stanów.