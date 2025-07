Jednak kluczowy projekt w polskich stoczniach to program Miecznik i budowa trzech fregat, która jest prowadzona w Stoczni Wojennej Polskiej Grupy Zbrojeniowej. SW wraz z brytyjskim Babcockiem realizuje najdroższy kontrakt w historii Marynarki Wojennej – wart w sumie ponad 15 mld zł. To w jego wyniku powstała w SW PGZ nowoczesna hala. – Zgodnie ze studium wykonalności okręty tej klasy nie mogą być produkowane na zewnątrz, ze względu na stopień zaawansowania technicznego i wymogi bezpieczeństwa. Powstający okręt nie powinien być widoczny w przestrzeni publicznej. Dlatego zbudowaliśmy jedną z najnowocześniejszych tego typu hal w Europie, co uniezależnia proces budowy od warunków atmosferycznych. Łączne inwestycje to nie więcej niż 2,5 proc. wartości kontraktu, czyli 300–400 mln zł, z czego spora część pochodziła ze środków własnych stoczni – wyjaśniał „Rzeczpospolitej” Marcin Ryngwelski, prezes Stoczni Wojennej – Są to jedne z najbardziej efektywnie zainwestowanych środków publicznych w obszarze obronności. Przekształcenie Stoczni Wojennej w zakład na miarę XXI wieku, który będzie później utrzymywał te fregaty, budował kolejne okręty i, mam nadzieję, serwisował również okręty podwodne, stanowi kluczowy element w systemie bezpieczeństwa państwa – dodawał.

Wzmacnianie rozpoznania z kosmosu przez spółkę z GPW

Okręty Delfin to tylko jeden z zakupów, które Wojsko Polskie wykonało w ostatnim czasie, by wzmocnić nasze zdolności rozpoznania. Także w 2027 r. do służby powinny wejść dwa duże satelity, które zakontraktowaliśmy w koncernie Airbus. Znacznie szybciej, bo jeszcze w tym roku, powinniśmy móc korzystać z obrazu przesyłanego z satelitów radarowych, które kupiliśmy w maju od firmy Iceye, notowanej na warszawskiej GPW. Z kolei w grudniu 2024 r. zakontraktowaliśmy 4 mikrosatelity od firmy Creotech – powinny znaleźć się na orbicie w 2026 r.

Samoloty, bezzałogowce, aerostaty dla Wojska Polskiego

Ale armia zyskuje nowe zdolności obserwacyjne nie tylko w kosmosie. Jeśli chodzi o domenę powietrzną, to w ostatnim czasie weszły do służby m.in. dwa samoloty wczesnego ostrzegania Saab 340 AEW. To używane statki powietrzne, które kupiliśmy od Szwecji w 2023 r., oba były już w służbie w 2024 r. Z kolei zakontraktowane bezzałogowce MQ-9B SkyGuardian mają trafić do nas w 2027 r. i będą dostarczać m.in. zobrazowanie, ale będą też mogły dokonywać rozpoznania radioelektronicznego, które mają wspomagać 4 aerostaty „Barbara”, które powinny osiągnąć wstępną gotowość operacyjną już w przyszłym roku.

Gdy cały ten sprzęt trafi już do Wojska Polskiego, będziemy dysponować najlepszym rozpoznaniem w naszej historii.