Co po zbudowaniu tych trzech fregat? Będziemy mogli samodzielnie szukać klientów?

Bardziej prawdopodobne niż samodzielna budowa jest uczestnictwo w konsorcjach, zarówno z Babcockiem, jak i innymi znaczącymi stoczniami europejskimi, takimi jak niemiecka ThyssenKrupp Marine Systems, hiszpańska Navantia, holenderska Damen czy szwedzka Saab. Obecnie poza Chinami tylko dziewięć stoczni na świecie realizuje budowę fregat tej klasy. My stajemy się dziesiątą – rzeczywiście wchodzimy do czołówki światowej. Kontynuujemy oczywiście budowę niszczycieli min czy okrętów rozpoznania elektronicznego, ale są to jednostki specjalistyczne o innym przeznaczeniu.

Jakie są główne wyzwania przy tym projekcie?

Kluczowym wyzwaniem jest projektowanie i wprowadzanie zmian. W praktyce mamy do czynienia z ciągłą ewolucją rozwiązań, podobnie jak zmienia się współczesny teatr działań. Pracujemy na żywym organizmie, projekt nieustannie się rozwija, ponieważ budujemy prototyp. Obecnie przygotowujemy dokumentację seryjną dla kadłuba mocnego. W maju planujemy rozpoczęcie procesu cięcia blach pod drugą jednostkę, co oznacza przejście do produkcji seryjnej.

W tej branży od lat mówi się, że są problemy z pozyskiwaniem pracowników. Jak sobie z tym radzicie?

Przyznanie, że mamy wyzwania kadrowe, nie jest odkryciem Ameryki – jest to problem powszechny w branży. Dlatego szczególnie cenię współpracę z Akademią Marynarki Wojennej. Cywilna Politechnika Gdańska kształci projektantów jednostek cywilnych, jednak nie zapewnia specjalistycznej wiedzy dotyczącej wyrzutni rakietowych, systemów artyleryjskich czy innego wyposażenia wojskowego. Z tego względu wspólnie z Wydziałem Mechaniczno-Elektrycznym AMW uruchomiliśmy kierunek Technologia budowy okrętów. Są to studia inżynierskie, gdzie nasza Stocznia wspiera część praktyczną kształcenia. Należy jednak pamiętać, że ani kierownictwo, ani projektanci nie budują okrętów samodzielnie. Niezbędni są pracownicy techniczni: spawacze, monterzy, elektrycy, a niestety obserwujemy znaczący niedobór szkół zawodowych kształcących w tych kierunkach. To poważne wyzwanie systemowe. Jako społeczeństwo doświadczamy konsekwencji decyzji podjętych 25 lat temu. Powszechna była wówczas tendencja do kształcenia w kierunkach finansowych, ekonomicznych czy prawniczych, co skutkuje obecnie niedostateczną liczbą wykwalifikowanych specjalistów technicznych.

Warto podkreślić, że nie jest to problem wyłącznie polski. Podczas wizyt w stoczniach europejskich obserwuję podobne trudności kadrowe. Wynika to również z faktu, że przemysł okrętowy – w odróżnieniu od cywilnego budownictwa statkowego – przeżywa obecnie intensywny rozwój.

Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jeszcze niedawno PGZ kupowała stocznię od syndyka, a np. spółkę ST3 Offshore ze Szczecina, która specjalizuje się w produkcji na rzecz farm wiatrowych w 2023 r., kupił duński Vestas i… teraz zakład jest rozbudowywany? Dlaczego polski przemysł stoczniowy przez ostatnie kilkadziesiąt lat się zwijał?

Przemysł stoczniowy charakteryzuje się wyraźnymi cyklami koniunkturalnymi. Zazwyczaj po siedmiu–dziesięciu latach intensywnego rozwoju następuje okres znaczących wyzwań. Polskie stocznie w latach 90. borykały się z kilkoma fundamentalnymi problemami: nadmiernym zatrudnieniem sięgającym kilkunastu tysięcy pracowników, przestarzałym wyposażeniem i niedostatecznym poziomem automatyzacji. Dodatkowo koncentrowały się na wąskiej gamie jednostek, podczas gdy rynek ewoluował, a klienci poszukiwali innych rozwiązań. Istotnym czynnikiem jest również ograniczona obecność polskich armatorów – poza PŻM i PŻB nie mamy znaczących podmiotów zajmujących się transportem kontenerowym, paliwowym czy gazowym.