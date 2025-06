– To ważny moment, polscy piloci i Siły Powietrzne czekały na to od dawna. Samoloty FA-50 wreszcie mają uzbrojenie. Czas zmarnowany przez naszych poprzedników został nadrobiony. FA-50 były do tej pory bezzębne – mówił wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w poniedziałek podczas podpisania umowy na zakup tych pocisków.

AIM-9 Sidewinder dla samolotów FA-50

Jak informuje Agencja Uzbrojenia, „przed dostawą do Sił Zbrojnych RP pociski AIM-9L zostaną poddane procesowi kompleksowej renowacji. Do momentu dostawy pocisków AIM-9L na uzbrojenie samolotów FA-50 wejdą leasingowane od Sił Zbrojnych Republiki Korei pociski AIM-9P. Umowa na ich leasing została podpisana 24 czerwca 2025 r”.

Kupowane pociski mają zasięg kilkunastu kilometrów i mogą służyć do eliminacji m.in. bezzałogowców. Problemem była m.in. ich certyfikacja, dlatego faktycznie armia była w sytuacji, w której dysponowała samolotami, do których nie dotarło jeszcze uzbrojenie. Polska obecnie ma 12 samolotów FA-50 w wersji Gap Filler, a docelowo zgodnie z umową do końca 2028 r. miało trafić kolejnych 36 sztuk. Można jednak zakładać, że te dostawy opóźnią się co najmniej o kilka miesięcy.

Oprócz 24 pocisków w wersji AIM-9L zakupiono także 6 w wersji szkoleniowej. Wartość całej umowy to nieco ponad 30 mln zł netto. Mają one trafić do Sił Powietrznych w 2028 r.