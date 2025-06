W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama

Polska może po raz pierwszy dopłacać do budżetu Unii Europejskiej

16 lipca Komisja Europejska przedstawi propozycję budżetu UE na lata 2028–2034. Eksperci przewidują, że Polska może utracić status biorcy netto, co oznacza, że do unijnej kasy wpłacimy więcej, niż otrzymamy. To efekt wzrostu PKB i sukcesu gospodarczego kraju. W budżecie zachowane mają zostać jednak dotychczasowe filary finansowania: polityka spójności i dopłaty dla rolników. Polska od momentu wejścia do UE otrzymała już 245 mld euro wsparcia.

Niemcy tracą cierpliwość do impasu w rozmowach handlowych z USA

Kanclerz Friedrich Merz zarzuca Komisji Europejskiej opieszałość w negocjacjach z administracją Trumpa. Niemcy chcą szybkiego porozumienia, które ochroni sektor motoryzacyjny, stalowy, chemiczny i farmaceutyczny. Ursula von der Leyen poinformowała o otrzymaniu kontrpropozycji z USA, ale nie ujawniła szczegółów propozycji. Prezydent Macron przestrzega przed zbyt pochopnymi decyzjami.