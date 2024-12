Rosomaki na Ukrainę

Rosomaki to kołowe transportery opancerzone, które Rosomak produkuje na licencji – rząd Polski kupił ją od fińskiej firmy Patria w 2003 r. Licencja ta była przedłużana i obecnie jest ważna do 2028 r., Umowa jest kontrowersyjna, ponieważ na jej podstawie eksport KTO produkowanych przez Polskę jest bardzo trudny. Nie zmienia to faktu, że na jej podstawie opracowano m.in. podwozia do samobieżnych moździerzy Rak, a około stu sztuk tych transporterów Polska przekazała broniącej się przed rosyjską agresją Ukrainie. W ubiegłym roku w czasie pobytu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce padły zapowiedzi, że siły zbrojne Ukrainy kupią ok. 150 sztuk Rosomaków, ale ta transakcja nie została zrealizowana i obecnie nie są prowadzone żadne poważne rozmowy na ten temat.

Co z umową na Borsuki?

Podczas podpisania umowy na 80 Rosomaków premier zapowiadał, że wkrótce powinna zostać także podpisana umowa na bojowe wozy piechoty Borsuk, ale by do tego doszło, do resortu obrony musi wpłynąć satysfakcjonująca oferta. „Rzeczpospolitej” nieoficjalnie udało się ustalić, że cena którą oferuje PGZ (50-60 mln zł) jest zdaniem przedstawicieli Wojska Polskiego zbyt wysoka i obecnie trwają rozmowy w tej kwestii. Umowa ramowa zakłada, że w sumie Wojsko Polskie ma pozyskać ponad 1,4 tys. Borsuków w różnych wersjach. Realizacja tego zamówienia zajmie jednak co najmniej kilkanaście lat, a polski podatnik zapłaci za nią kilkadziesiąt mld zł.