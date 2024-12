Casy to dziś, obok amerykańskich Heculesów C-130, podstawowe samoloty transportowe w Wojsku Polskim. Służą one do transportu żołnierzy (latały m.in. regularnie do Afganistanu), do ćwiczeń spadochroniarzy, ale też często są wykorzystywane np. do Akcji Serce, czyli programie transplantologii polegający na zapewnieniu transportu lotniczego dla organów oraz załóg medycznych. W 2023 r. było ponad 100 takich lotów, z których większość zrealizowano właśnie samolotami Casa.

Pierwsze samoloty tego typu trafiły do Wojska Polskiego na początku XXI wieku, teraz przyszedł czas ich modernizacji. W piątek resort obrony poinformował że za ponad 102 mln euro netto hiszpańska spółka Airbus Defence & Space zmodernizuje te statki powietrzne.

14 samolotów Casa będzie zmodernizowanych w zakładzie Airbusa na Okęciu

– Użytkujemy samoloty CASA od dawna, ale teraz inwestujemy w modernizację. Chcemy osiągać wysoką pozycję w bezpieczeństwie, ale to wymaga ciągłej modernizacji i transformacji. Chcemy, żeby te samoloty były na najwyższym poziomie. Będziemy latać na jeszcze lepszym sprzęcie, z którego już jesteśmy zadowoleni. Dla naszego rządu kluczowe są dwie kwestie - bezpieczeństwo i gospodarka. Cieszę się, że ta modernizacja odbędzie się w ramach europejskiego partnerstwa. Dwa samoloty będą ulepszane w Hiszpanii, a 14 pozostałych zostanie zmodernizowanych w Polsce – zapewniał wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak – Kamysz podczas podpisania umowy w zakładzie na Okęciu.

„Celem umowy jest m.in. wyposażenie floty samolotów transportowych C-295M w nowoczesne systemy awioniczne oraz zwiększenie zdolności operacyjnych samolotów poprzez modernizację systemów identyfikacji swój-obcy, łączności radiowej i satelitarnej, obrony własnej oraz zwiększenie możliwości desantowania skoczków spadochronowych” informują urzędnicy Ministerstwa Obrony Narodowej.