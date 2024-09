Routh został oskarżony o dwa przestępstwa z użyciem broni palnej, ale zarzuty mogą być poważniejsze. Mężczyzna znajdował się kilkaset metrów od miejsca, w którym Trump grał w golfa. Miał przy sobie automatyczny karabin, który porzucił, gdy w jego kierunku padły strzały. Prokuratorzy twierdzą, że agent Secret Service zauważył karabin wystający zza linii drzew tuż obok miejsca, w którym Trump grał w golfa 15 września.

Routh został zatrzymany podczas próby ucieczki z miejsca zdarzenia.

Prokurator: Routh miał czystą linię ognia

Prokuratorzy twierdzą, że z danych, odczytanych z telefonu komórkowego Routha wynika, iż mógł on czyhać przez prawie 12 godzin w pobliżu pola golfowego. Podczas przesłuchania prokurator Mark Dispoto stwierdził, że Routh udał się do West Palm Beach „wyłącznie z jednego powodu – aby zabić byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych”.

Prokurator dodał, że Trumpowi brakowało od 12 do 15 minut do tego, by dotrzeć do szóstego dołka. Tu Routh miał „czystą linię ognia”, a oddalony był od byłego prezydenta zaledwie o ok. 100 metrów. - To był łatwy strzał - powiedział Dispoto.