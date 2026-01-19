Aktualizacja: 19.01.2026 15:51 Publikacja: 19.01.2026 14:57
Technicy kryminalistyki zabezpieczają teren po strzelaninie w ratuszu w miejscowości Chřibská
Foto: REUTERS/Eva Korinkova
Czeska policja podała, że po otrzymaniu informacji o strzelaninie skierowała do urzędu miasta w Chřibskiej wszelkie dostępne siły i środki. Funkcjonariusze zaapelowali do osób postronnych o omijanie miejsca zdarzenia.
Po pewnym czasie w mediach społecznościowych policja poinformowała, że obiekt został zabezpieczony. „Najważniejsze, że nie ma dalszego zagrożenia” – podkreślono.
Początkowo policja podawała, że w strzelaninie zginęła kobieta, a cztery osoby, w tym policjant, odniosły obrażenia. Późniejszy komunikat głosi, że w urzędzie gminy w Chřibskiej śmierć poniosło dwóch mężczyzn, w tym napastnik, a sześć osób zostało rannych. Stan jednej z rannych jest poważny.
Na miejsce zdarzenia czeska policja skierowała psychologów, którzy mają udzielać wsparcia wszystkim poszkodowanym. W ramach standardowej procedury budynek został sprawdzony przez policyjnych saperów i psa do wykrywania materiałów wybuchowych – podczas oględzin nie znaleziono żadnego ładunku.
„Obecnie nic nie wskazuje na motyw terrorystyczny lub ekstremistyczny. Nie jest to również atak o podłożu politycznym ani religijnym – wszystko wskazuje na motyw wynikający ze spraw osobistych” – oświadczyła policja.
Portal iDnes podał z kolei, że wśród sześciorga rannych jest burmistrz Jan Machač, a także trzech policjantów, zaś zabity był pracownikiem urzędu. Ranni zostali przetransportowani do szpitali w Uściu nad Łabą i Děčínie, w jednym przypadku skorzystano z lotniczego pogotowia ratunkowego.
Według portalu, napastnik miał przy sobie trzy sztuki broni, którą posiadał nielegalnie. Po dokonaniu zbrodni sprawca popełnił samobójstwo – poinformował iDnes, powołując się na komendanta miejscowej policji.
„Według świadków obecnych na miejscu zdarzenia, napastnikiem był miejscowy narkoman, syn jednej z urzędniczek urzędu” – czytamy. – Trąbił tutaj, że pewnego dnia ostrzela Chřibską – powiedział jeden z mieszkańców miasta, cytowany przez iDnes. Portal napisał, że w chwili ataku obecna w budynku matka sprawcy wyskoczyła przez okno.
Na miejsce strzelaniny udał się minister spraw wewnętrznych Czech Lubomír Metnar. Premier Czech Andrej Babiš na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu przekazał rodzinom ofiar wyrazy współczucia.
Chřibská leży w kraju usteckim w powiecie Děčín. Miasto liczy ok. 1300 mieszkańców.
