Strzelanina w urzędzie w Czechach. Dwie osoby nie żyją, są ranni

Dwie osoby, w tym napastnik, zginęły, a sześć zostało rannych w strzelaninie, do której doszło w urzędzie w mieście Chřibská na północy Czech.

Publikacja: 19.01.2026 14:57

Technicy kryminalistyki zabezpieczają teren po strzelaninie w ratuszu w miejscowości Chřibská

Technicy kryminalistyki zabezpieczają teren po strzelaninie w ratuszu w miejscowości Chřibská

Foto: REUTERS/Eva Korinkova

Jakub Czermiński

Czeska policja podała, że po otrzymaniu informacji o strzelaninie skierowała do urzędu miasta w Chřibskiej wszelkie dostępne siły i środki. Funkcjonariusze zaapelowali do osób postronnych o omijanie miejsca zdarzenia.

Po pewnym czasie w mediach społecznościowych policja poinformowała, że obiekt został zabezpieczony. „Najważniejsze, że nie ma dalszego zagrożenia” – podkreślono.

Strzelanina w Czechach. Jaki był motyw sprawcy?

Początkowo policja podawała, że w strzelaninie zginęła kobieta, a cztery osoby, w tym policjant, odniosły obrażenia. Późniejszy komunikat głosi, że w urzędzie gminy w Chřibskiej śmierć poniosło dwóch mężczyzn, w tym napastnik, a sześć osób zostało rannych. Stan jednej z rannych jest poważny.

Na miejsce zdarzenia czeska policja skierowała psychologów, którzy mają udzielać wsparcia wszystkim poszkodowanym. W ramach standardowej procedury budynek został sprawdzony przez policyjnych saperów i psa do wykrywania materiałów wybuchowych – podczas oględzin nie znaleziono żadnego ładunku.

„Obecnie nic nie wskazuje na motyw terrorystyczny lub ekstremistyczny. Nie jest to również atak o podłożu politycznym ani religijnym – wszystko wskazuje na motyw wynikający ze spraw osobistych” – oświadczyła policja.

Strzelanina w Chřibskiej. Media: Napastnik miał trzy sztuki broni

Portal iDnes podał z kolei, że wśród sześciorga rannych jest burmistrz Jan Machač, a także trzech policjantów, zaś zabity był pracownikiem urzędu. Ranni zostali przetransportowani do szpitali w Uściu nad Łabą i Děčínie, w jednym przypadku skorzystano z lotniczego pogotowia ratunkowego.

Według portalu, napastnik miał przy sobie trzy sztuki broni, którą posiadał nielegalnie. Po dokonaniu zbrodni sprawca popełnił samobójstwo – poinformował iDnes, powołując się na komendanta miejscowej policji.

„Według świadków obecnych na miejscu zdarzenia, napastnikiem był miejscowy narkoman, syn jednej z urzędniczek urzędu” – czytamy. – Trąbił tutaj, że pewnego dnia ostrzela Chřibską – powiedział jeden z mieszkańców miasta, cytowany przez iDnes. Portal napisał, że w chwili ataku obecna w budynku matka sprawcy wyskoczyła przez okno.

Na miejsce strzelaniny udał się minister spraw wewnętrznych Czech Lubomír Metnar. Premier Czech Andrej Babiš na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu przekazał rodzinom ofiar wyrazy współczucia.

Chřibská leży w kraju usteckim w powiecie Děčín. Miasto liczy ok. 1300 mieszkańców.

Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, potrzebuje pomocy, zadzwoń pod numer infolinii Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym pod numerem 800 70 22 22. Infolinia jest bezpłatną i całodobową usługą, która może zapewnić osobom o skłonnościach samobójczych lub ich otoczeniu wsparcie, informacje i pomoc. Infolinia 800 12 12 12 zapewnia wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysowej – to numer dla dzieci, młodzieży i opiekunów.

