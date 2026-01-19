Czeska policja podała, że po otrzymaniu informacji o strzelaninie skierowała do urzędu miasta w Chřibskiej wszelkie dostępne siły i środki. Funkcjonariusze zaapelowali do osób postronnych o omijanie miejsca zdarzenia.

Reklama Reklama

Po pewnym czasie w mediach społecznościowych policja poinformowała, że obiekt został zabezpieczony. „Najważniejsze, że nie ma dalszego zagrożenia” – podkreślono.

Czytaj więcej Przestępczość Strzelanina na uniwersytecie w USA. Są ofiary Dwie osoby zginęły, a dziewięć zostało rannych w strzelaninie na Uniwersytecie Browna w stanie Rh...

Strzelanina w Czechach. Jaki był motyw sprawcy?

Początkowo policja podawała, że w strzelaninie zginęła kobieta, a cztery osoby, w tym policjant, odniosły obrażenia. Późniejszy komunikat głosi, że w urzędzie gminy w Chřibskiej śmierć poniosło dwóch mężczyzn, w tym napastnik, a sześć osób zostało rannych. Stan jednej z rannych jest poważny.

Na miejsce zdarzenia czeska policja skierowała psychologów, którzy mają udzielać wsparcia wszystkim poszkodowanym. W ramach standardowej procedury budynek został sprawdzony przez policyjnych saperów i psa do wykrywania materiałów wybuchowych – podczas oględzin nie znaleziono żadnego ładunku.