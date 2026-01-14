Aktualizacja: 14.01.2026 09:14 Publikacja: 14.01.2026 08:00
Winnego zabójstwa znaleziono po 23 latach
Mimo prowadzonych z rozmachem działań w 2003 r. nie udało się dociec, kto zabił Filipa H. Na przełom trzeba było długo czekać. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z zarządu w Krakowie oraz śledczy Prokuratury Krajowej po niemal 23 latach od zbrodni ustalili oraz zatrzymali Dominika B., podejrzanego o brutalne zabójstwo młodego mężczyzny w Krakowie.
– Ta sprawa jest kolejnym dowodem na to, że nawet długi upływ czasu nie chroni sprawców najcięższych przestępstw przed odpowiedzialnością karną – mówi „Rzeczpospolitej” komisarz Krzysztof Wrześniowski, rzecznik CBŚP.
To było wstrząsające zabójstwo. Tragedia rozegrała się 19 sierpnia 2003 r. w rejonie bloku numer 3 na osiedlu Strusia w Krakowie – Nowej Hucie. 23-letni wtedy Filip H. stał i rozmawiał z dwoma kolegami. W pewnym momencie zza pobliskich garaży wyszło dwóch mężczyzn. Jeden z nich zapytał Filipa, czy kibicuje Wiśle Kraków. Kiedy Filip potwierdził, napastnik wbił mu nóż w okolice serca. Ranny zdążył jeszcze dobiec do pobliskiego bloku i upadł. Cios był jeden, śmiertelny.
– Pomimo podjętej reanimacji młody mężczyzna zmarł. To była przypadkowa ofiara i bezsensowna śmierć, która brutalnie przerwała plany i nadzieje, pozostawiając rodzinę i bliskich Filipa H. z poczuciem ogromnej straty – mówi komisarz Wrześniowski.
Filip H. był pierwszą ofiarą brutalnych porachunków, jakie wstrząsały wówczas Nową Hutą, toczonych pomiędzy pseudokibicami Wisły i Cracovii – dwóch zwaśnionych klubów piłkarskich. To był czas, kiedy osiedle terroryzowały watahy młodocianych kiboli uzbrojonych w noże i siekiery (rok później zaatakowano 19-latka, wbijając mu siekierę w plecy – cudem przeżył).
Po zabójstwie w ustalanie sprawcy zaangażowano dziesiątki policjantów. Uruchomiono specjalną infolinię, sprawę szeroko nagłośniono m.in. w magazynie kryminalnym „997”. W mediach został opublikowany portret pamięciowy mężczyzny z nożem, jednak wtedy działania śledcze nie przyniosły efektu – na tamtym etapie nie udało się zgromadzić dowodów, które pozwalałyby przedstawić zarzuty konkretnym osobom. Rok po zabójstwie śledztwo umorzono.
Po latach do niewyjaśnionej zbrodni wrócili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z zarządu w Krakowie, działający pod nadzorem prokuratorów Małopolskiego Wydziału do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.
– To zespół, który na co dzień zajmuje się zwalczaniem zorganizowanej przestępczości związanej ze środowiskami pseudokibiców klubów sportowych. Policjanci przeprowadzili drobiazgowe, wielomiesięczne czynności operacyjne oraz procesowe i w efekcie wytypowali oraz zatrzymali sprawcę zabójstwa z 2003 r. – wskazuje Krzysztof Wrześniowski.
Jest o nie podejrzany Dominik B., który w 2003 r. był czynnym pseudokibicem Cracovii. – Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu zabójstwa. Decyzją krakowskiego sądu Dominik B. został tymczasowo aresztowany – mówi rzecznik CBŚP.
Kim jest? Dominik B. ma kryminalną przeszłość, a na koncie wyroki – w tym za udział w bójce i pobiciu, paserstwo oraz włamanie. Miał zawieszone kary, a kiedy groziło mu ich odwieszenie, ulotnił się i był poszukiwany.
– Na trzy dni przed zabójstwem podczas jednego z meczy tłukł się na trybunach z policjantami. Jest film z tych zajść – opowiada nam jeden z funkcjonariuszy.
Ustalenie podejrzanego po niemal ćwierć wieku od zabójstwa pokazuje, że najcięższe przestępstwa, w tym popełniane z pobudek pseudokibicowskich, nie są zapomniane.
Jak policjanci wpadli na trop Dominika B. – nie zdradzają. Zazwyczaj w sprawach, które udaje się rozwiązać po latach, nieocenione okazują się ślady DNA zebrane na miejscu zbrodni albo informacje ze „źródeł osobowych”.
– Policjanci CBŚP i prokuratorzy konsekwentnie wracają do niewyjaśnionych zbrodni, wykorzystując dostępne dziś narzędzia, doświadczenie i wiedzę. Sprawcy muszą mieć świadomość, że bez względu na upływ czasu odpowiedzialność karna jest nieuchronna, a organy ścigania nie rezygnują z dążenia do sprawiedliwości – podsumowuje Krzysztof Wrześniowski.
