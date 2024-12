Funkcjonariusze CBŚP wspierani przez kontrterrorystów rozbili zorganizowaną grupę przestępczą powiązaną z pseudokibicami, która w centrum Przemyśla handlowała narkotykami. - Zatrzymanych zostało dwóch mężczyzn. W trakcie działań policjanci zabezpieczyli również narkotyki o czarnorynkowej wartości 1 miliona złotych – mówi nam Krzysztof Wrześniewski, rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji.

Reklama

Sprawa jest prowadzona pod nadzorem Podkarpackiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Rzeszowie.

Handlarze czuli się bezkarni. Narkotyki sprzedawali w dzień, w kamienicy w centrum miasta

Z uzyskanych przez funkcjonariuszy informacji wynikało, że na terenie Przemyśla „osoby należące do środowiska pseudokibiców Polonii Przemyśl” - jak wskazuje podkomisarz Wrześniowski - wprowadzają do obrotu znaczne ilości środków odurzających. Co więcej, ich sprzedaż ma miejsce w ciągu dnia, w jednej z kamienic w samym centrum miasta – a dilerzy czują się tak bezkarnie, że zupełnie się z tym nie kryją.

Proceder praktykowany przez członków tej zorganizowanej grupy przestępczej stał się w Przemyślu zauważalnym problemem społecznym

podkomisarz Krzysztof Wrześniowski, rzecznik CBŚP

- Proceder praktykowany przez członków tej zorganizowanej grupy przestępczej stał się zauważalnym problemem społecznym w mieście, postrzeganym jako bardzo niebezpieczny dla życia i zdrowia wielu osób – mówi „Rz” Krzysztof Wrześniowski. Dlatego w sprawę zaangażowało się CBŚP, a śledztwo jest prowadzone pod nadzorem Podkarpackiego Wydziału ds. „PZ”.