Rzeczpospolita
Prawo
Sąd Najwyższy o zaskarżaniu wyroków rozwodowych

Obawa męża uznanego za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, że może w przyszłości płacić z tego powodu wyższe alimenty, nie uzasadnia podważania prawomocnego wyroku rozwodowego.

Publikacja: 03.02.2026 12:58

Sąd Najwyższy o zaskarżaniu wyroków rozwodowych

Foto: Adobe Stock

Marek Domagalski

Zbyt wysokie alimenty, gdyby rzeczywiście była żona ich w przyszłości zażądała, można zaś kwestionować w sprawie o obniżenie lub wygaśnięcie alimentów. To wnioski z niedawnego orzeczenia Sądu Najwyższego, tym ciekawszego, że sprawy rozwodowe (inaczej niż te o podział majątku po rozwodzie) nie trafiają zazwyczaj do SN.

Obawa o skutki orzeczonej winy przy rozwodzie

Problem wyniknął w sprawie, w której sąd okręgowy orzekł rozwód małżeństwa, stwierdzając początkowo, że winę za rozkład pożycia ponoszą obie strony. Sąd Apelacyjny w Krakowie zmienił ten wyrok, przypisując całą winę za rozkład pożycia wyłącznie mężczyźnie. Nie mogąc wnieść skargi kasacyjnej na wyrok rozwodowy, która w tych sprawach nie przysługuje, mężczyzna skorzystał z możliwości złożenia skargi do SN o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku SA w zakresie przypisania mu wyłącznej winy za rozkład pożycia małżeńskiego.

Sąd o nakładach z majątków osobistych na majątek wspólny rozstrzyga wyłącznie na wniosek zainteresow
Prawo rodzinne
Podział majątku przy rozwodzie. Sąd Najwyższy wskazuje o czym trzeba pamiętać

Zgodnie z art. 60 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie tego ostatniego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Krótko mówiąc – obowiązki byłego małżonka, w tym wypadku powoda, wobec byłej małżonki mogą być dalej idące.

Sposób na zawyżone alimenty

Powód argumentował więc, że ich wyrok rozwodowy w zestawieniu z postawą pozwanej w toku postępowania daje w istocie pewność, że zostanie on w osobnym postępowaniu pozwany przez byłą żonę o alimenty. Kobieta wniosła o odrzucenie skargi, a SN przychylił się do jej stanowiska.

Czy alkoholizm spadkodawcy unieważnia jego testament? Wyrok SN
Spadki i darowizny
Czy alkoholizm spadkodawcy unieważnia jego testament? Wyrok SN

SN wskazał, że w takiej sprawie (o stwierdzenie nieważności prawomocnego orzeczenia) powód powinien podać rodzaj, wysokość i czas powstania szkody oraz wykazać, że jest ona następstwem wydania zaskarżonego orzeczenia i powołać lub przedstawić dowody albo inne środki uwiarygodniające jego twierdzenia. Tymczasem skarżący ani nie wskazał wysokości szkody, ani jej rodzaju, ani nie uprawdopodobnił istnienia normalnego związku przyczynowego między wydaniem zaskarżonego orzeczenia a stwierdzoną szkodą. Dodatkowo przesłanką dopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jest istnienie szkody w chwili jej wnoszenia. Nie wystarczy więc hipotetyczna możliwość wystąpienia szkody w przyszłości, choćby nawet obiektywnie pewnej.

– Jeżeli natomiast w przyszłości zapadnie wyrok zasądzający alimenty dla byłej żony, to środkiem prawnym przysługującym byłemu mężowi w razie zmiany stosunków (zarobkowych, rodzinnych, itp.), będzie pozew o obniżenie lub wygaśnięcie alimentów – wskazała w puencie uzasadnienia sędzia Agnieszka Jurkowska-Chocyk.

Jak po rozwodzie wycenić nakłady małżonka na wspólny majątek? Wyrok SN
Prawo rodzinne
Jak po rozwodzie wycenić nakłady małżonka na wspólny majątek? Wyrok SN

– Ustalenie wyłącznej winy za rozkład małżeństwa poza satysfakcją moralną umożliwia drugiemu małżonkowi szersze domaganie się alimentów. Od niedawna wyłączna wina za rozpad pożycia może mieć także wpływ na ustalenie nierównych udziałów przy podziale majątku dorobkowego po rozwodzie dla małżonka, który nie przyczyniał się do zgromadzenia majątku wspólnego. Wtedy można żądać zasądzenia dla niego niższych udziałów, a nadto jako przegrywający poniesie on koszty procesu – tłumaczy adwokat Anisa Gnacikowska.

– Szkoda jednak, że w poważniejszych sprawach rodzinnych, jak rozwodowe, nie można korzystać ze skargi kasacyjnej, na czym cierpi orzecznictwo SN, a w tych trudnych i bardzo ważnych sprawach jest ono bardzo potrzebne – dodaje prawniczka.

Sygnatura akt: I CNP 86/24

Źródło: rp.pl

