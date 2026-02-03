Zbyt wysokie alimenty, gdyby rzeczywiście była żona ich w przyszłości zażądała, można zaś kwestionować w sprawie o obniżenie lub wygaśnięcie alimentów. To wnioski z niedawnego orzeczenia Sądu Najwyższego, tym ciekawszego, że sprawy rozwodowe (inaczej niż te o podział majątku po rozwodzie) nie trafiają zazwyczaj do SN.

Obawa o skutki orzeczonej winy przy rozwodzie

Problem wyniknął w sprawie, w której sąd okręgowy orzekł rozwód małżeństwa, stwierdzając początkowo, że winę za rozkład pożycia ponoszą obie strony. Sąd Apelacyjny w Krakowie zmienił ten wyrok, przypisując całą winę za rozkład pożycia wyłącznie mężczyźnie. Nie mogąc wnieść skargi kasacyjnej na wyrok rozwodowy, która w tych sprawach nie przysługuje, mężczyzna skorzystał z możliwości złożenia skargi do SN o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku SA w zakresie przypisania mu wyłącznej winy za rozkład pożycia małżeńskiego.

Zgodnie z art. 60 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie tego ostatniego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Krótko mówiąc – obowiązki byłego małżonka, w tym wypadku powoda, wobec byłej małżonki mogą być dalej idące.

Sposób na zawyżone alimenty

Powód argumentował więc, że ich wyrok rozwodowy w zestawieniu z postawą pozwanej w toku postępowania daje w istocie pewność, że zostanie on w osobnym postępowaniu pozwany przez byłą żonę o alimenty. Kobieta wniosła o odrzucenie skargi, a SN przychylił się do jej stanowiska.