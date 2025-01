Minął rok od objęcia przez pana stanowiska prezesa UODO. Co było największym osiągnięciem w tym okresie?

Pierwsza kwestia to skuteczne egzekwowanie przepisów o ochronie danych osobowych. Oczywiście, ono najczęściej znajduje wyraz w nakładanych karach administracyjnych, które w 2024 r. wyniosły łącznie 13,3 mln zł, co stanowi ok. 44 proc. wszystkich kar wydanych od początku stosowania RODO w Polsce, czyli od 2018 r., ale także we wszystkich innych działaniach podejmowanych przez urząd. W tym także w obszarach, które do tej pory nie były objęte nadzorem, mianowicie kwestie fałszywych reklam, czyli dwóch wydanych postanowień zabezpieczających w stosunku do Mety. Wojewódzki Sąd Administracyjny podtrzymał moje decyzje. Egzekwowanie przepisów to jedna z nóg, na których stoi UODO, drugą jest edukacja i budowanie świadomości na temat ochrony danych osobowych.

Co się udało zrobić w tej drugiej kwestii?

Przede wszystkim poprawiła się komunikacja Urzędu – zarówno z administratorami danych, jak i z obywatelami. Wraz ze współpracownikami odbyłem wiele spotkań z organizacjami branżowymi, biznesowymi, czyli zrzeszającymi administratorów z różnych dziedzin i obszarów gospodarki, ale też z organami państwa, szeroko pojętą administracją publiczną oraz organizacjami inspektorów ochrony danych. Urząd Ochrony Danych Osobowych jest dzięki temu postrzegany jako aktywny regulator, który zna potrzeby rynku oraz obywateli i jest dla nich dostępny. Organizujemy wiele seminariów i konferencji. Zainteresowanie wydarzeniami dotyczącymi ustawy o sygnalistach, przekroczyło nawet nasze możliwości techniczne. W tych działaniach ważną rolę odgrywa też Społeczny Zespół Ekspertów przy prezesie UODO. Biorą oni m.in. udział w konsultowaniu i aktualizacji poradników UODO. Np. w sprawie zgłaszania naruszeń ochrony danych, który zostanie wkrótce zaprezentowany.

Podejmowaliśmy też działania edukacyjne dotyczące praw dzieci i młodzieży, np. na temat wykorzystywania wizerunku osób niepełnoletnich. Edukowaliśmy również seniorów. Zawarłem m.in. porozumienie z uniwersytetami trzeciego wieku. Do osiągnięć zaliczyłbym także realizację działań regionalnych. Pomimo że urząd nie posiada oddziałów w województwach, to jesteśmy mobilni w ramach programu „UODO rusza w kraj”. Cieszę się także, że wzrosło zaufanie do Urzędu.