Książka Chrisa Stokela-Walkera, „Jak AI zjada świat. Krótka historia sztucznej inteligencji… i jej świetlanej przyszłości”, przeł. Urszula i Mariusz Seweryńscy, która ukazała się właśnie nakładem Prószyński i S-ka, Warszawa 2026 r.

W miarę jak generatywne narzędzia AI rozbudzają wyobraźnię świata, staje się coraz bardziej oczywiste, że technologia ta w fundamentalny sposób odmieni nasze życie. Dziś uważamy za rzecz oczywistą potęgę Internetu i łatwość, z jaką łączymy się z zasobami ogólnoświatowej sieci, smartfony stały się dla nas niezbędnym i zwyczajnym narzędziem. Równie prawdopodobne jest zatem, że zaczniemy korzystać z AI na co dzień.