Paweł Konzal: Działanie i praca w dobie AI

Musimy na nowo nauczyć się robić i wykonywać rzeczy poza pracą. A jeśli sztuczna inteligencja nie zabierze nam pracy? Zyskamy przyjemne hobby.

06.02.2026

Rękodzieło, stolarka, ogrodnictwo, majsterkowanie, nauka języków wyłącznie dla przyjemności poznawania innych kultur – rzeczy uważane za trywialne lub nieatrakcyjne mogą stać się źródłem spełnienia, satysfakcji, a nawet i szczęścia.

Paweł Konzal

Pojawienie się sztucznej inteligencji i groźba utraty miejsc pracy rodzą pytania dotyczące dochodów i poczucia własnej wartości – dwóch funkcji związanych z zatrudnieniem. Choć kwestia zarobków nie jest trywialna, to również utrata poczucia sensu związanego z pracą może mieć głębokie konsekwencje indywidualne i społeczne. Rewolucja przemysłowa wytworzyła nowe powiązanie między działaniem, pracą i zatrudnieniem. Związek ten może stać się dla nas kulą u nogi podczas rewolucji AI, jeśli nie zerwiemy go w porę i nie nauczymy się działać w czasie wolnym.

