Pojawienie się sztucznej inteligencji i groźba utraty miejsc pracy rodzą pytania dotyczące dochodów i poczucia własnej wartości – dwóch funkcji związanych z zatrudnieniem. Choć kwestia zarobków nie jest trywialna, to również utrata poczucia sensu związanego z pracą może mieć głębokie konsekwencje indywidualne i społeczne. Rewolucja przemysłowa wytworzyła nowe powiązanie między działaniem, pracą i zatrudnieniem. Związek ten może stać się dla nas kulą u nogi podczas rewolucji AI, jeśli nie zerwiemy go w porę i nie nauczymy się działać w czasie wolnym.