Konfiskaty samochodów Rosjan na granicach UE legalne – orzeczenie sądu
Foto: PAP/EPA
Sąd ogólnej jurysdykcji Unii Europejskiej (General Court) wydał orzeczenie z zapytania sądu w Düsseldorfie, w sprawie wniesionej przez obywatela Rosji, któremu niemieckie służby celne skonfiskowały samochód zakupiony w Rosji i zarejestrowany na jego nazwisko.
Mieszkaniec Düsseldorfu, występujący w dokumentach jako „JG”, kupił używany samochód w Rosji w 2023 r., a następnie przetransportował go z Polski do Niemiec na przyczepie bez tablic rejestracyjnych. Niemieccy celnicy uznali to za złamanie sankcji i zabrali auto. Wcześniej celnicy w Polsce wpuścili Rosjanina z jego autem na lawecie, nie konfiskując pojazdu.
Niemieckie służby nie miały wątpliwości, że taki przywóz to złamanie sankcji. Jak pisze „The Moscow Times”, latem 2023 r. odnotowano szereg przypadków, w których niemieccy celnicy konfiskowali na granicy prywatne pojazdy wjeżdżających Rosjan. Niemcy powołali się na artykuł 3i Rozporządzenia UE 833/2014, który definiuje embargo wobec Rosji. W szczególności zakazuje on importu do krajów Wspólnoty towarów, które „generują znaczne dochody dla Rosji”, wymienionych w załączniku XXI (są to m.in. samochody osobowe, laptopy i komputery stacjonarne, telefony komórkowe, obuwie, kosmetyki itd.).
Sąd UE orzekł, po pierwsze, że import jakichkolwiek towarów z Rosji objętych załącznikiem XXI narusza embargo importowe i nie wymaga weryfikacji, czy konkretna transakcja generuje „znaczne dochody” dla Rosji. Po drugie, że wyjątek wprowadzony przez Radę Unii Europejskiej w grudniu 2023 r., zezwalający na „rejestrację” pojazdów importowanych z Rosji, które znajdowały się już w UE 19 grudnia 2023 r., nie miał zastosowania do sytuacji rosyjskiego wnioskodawcy. Sąd wyjaśnił, że taka rejestracja jest dozwolona wyłącznie w przypadku pojazdów importowanych do UE bez naruszenia embarga.
W grudniu 2023 r. Rada UE zmieniła artykuł 3i, dodając, że właściwe organy państw Wspólnoty mogą zezwolić na import towarów z Listy XXI z Rosji, jeżeli są one przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego osób fizycznych (rosyjskich lub nierosyjskich) wjeżdżających do UE i nie są przeznaczone na sprzedaż. Ponadto Rada UE stwierdziła, że embargo nie uniemożliwia „rejestracji w państwie UE pojazdów, które już znajdują się w UE 19 grudnia 2023 r.”
Oznacza to, że import pojazdu przez Rosjanina „JG” naruszał sankcje, a zatem taki pojazd nie może zostać zarejestrowany w Niemczech. Wcześniej w wielu przypadkach Rosjanom, którym celnicy w Niemczech skonfiskowali auta, udało się uzyskać zwolnienie swoich pojazdów za pośrednictwem niemieckich sądów. Teraz nie będzie to już możliwe, bowiem unijny sąd jednoznacznie wypowiedział się w tej sprawie.
Źródło: rp.pl
