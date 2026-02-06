Sąd ogólnej jurysdykcji Unii Europejskiej (General Court) wydał orzeczenie z zapytania sądu w Düsseldorfie, w sprawie wniesionej przez obywatela Rosji, któremu niemieckie służby celne skonfiskowały samochód zakupiony w Rosji i zarejestrowany na jego nazwisko.

Reklama Reklama

Auta kupione w Rosji konfiskowane w Niemczech, ale nie w Polsce

Mieszkaniec Düsseldorfu, występujący w dokumentach jako „JG”, kupił używany samochód w Rosji w 2023 r., a następnie przetransportował go z Polski do Niemiec na przyczepie bez tablic rejestracyjnych. Niemieccy celnicy uznali to za złamanie sankcji i zabrali auto. Wcześniej celnicy w Polsce wpuścili Rosjanina z jego autem na lawecie, nie konfiskując pojazdu.

Niemieckie służby nie miały wątpliwości, że taki przywóz to złamanie sankcji. Jak pisze „The Moscow Times”, latem 2023 r. odnotowano szereg przypadków, w których niemieccy celnicy konfiskowali na granicy prywatne pojazdy wjeżdżających Rosjan. Niemcy powołali się na artykuł 3i Rozporządzenia UE 833/2014, który definiuje embargo wobec Rosji. W szczególności zakazuje on importu do krajów Wspólnoty towarów, które „generują znaczne dochody dla Rosji”, wymienionych w załączniku XXI (są to m.in. samochody osobowe, laptopy i komputery stacjonarne, telefony komórkowe, obuwie, kosmetyki itd.).