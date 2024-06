To brak efektywności tych obostrzeń pozwala Rosjanom na sprawne funkcjonowanie gospodarki i zapełnianie półek sklepowych zachodnimi towarami tak, jakby wojny nie było. I tak naprawdę, to motoryzacja oraz transport lotniczy jako pierwsze i najsilniej odczuły skutki antyrosyjskich sankcji. W lotnictwie także niezbędne komponenty „idą bokiem” za pośrednictwem „przyjaznych” Rosji krajów. Jak na razie jednak nie ma mowy o „równoległym” imporcie samolotów.

Drogi alternatywne

Jak można przeczytać na stronie rosyjskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (AEB Automobile Manufacturers Committee), tylko w maju liczba sprzedanych w Rosji aut osobowych i lekkich dostawczaków wyniosła 132,5 tys., z czego 7 tys. pochodziło z „alternatywnych kanałów dostaw”. To o 132,4 proc. więcej, niż rok temu w tym samym miesiącu — wynika z danych z tego samego źródła.

— W maju 2024 odnotowaliśmy dynamiczny wzrost sprzedaży aut, który sięgnął 72,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. I jest to wyraźna kontynuacja tego pozytywnego trendu. W marcu 2024 ta dynamika była jeszcze wyższa i wyniosła nawet 102 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem 2023. W kwietniu było to o 78 proc. więcej — komentował wyniki Aleksiej Kalicew, prezes stowarzyszenia producentów w Rosji . Jego zdaniem sprzedaż sięgnie miliona aut w tym roku, a do wielkości sprzed wojny wróci w 2025 roku.