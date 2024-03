Electrolux nie wjedzie do Rosji przez Chiny

Electrolux sprzedał rosyjski biznes lokalnemu kierownictwu, zabierając wszystkie swoje marki z rosyjskiego rynku. Nowy właściciel, firma E.Kampany, zdecydował się na uruchomienie własnej marki o nazwie Vard.

Czytaj więcej Gospodarka Rosja wprowadza „alternatywne” sposoby importu, żeby ominąć sankcje Kreml zatwierdził listę towarów do tzw. importu równoległego. Umożliwia to sprzedaż oryginalnych towarów w Rosji bez zgody posiadacza na nie praw. Produkty są dostarczane nie przez oficjalnych dystrybutorów, ale „sposobami alternatywnymi” czyli wykorzystując szarą strefę i „kraje trzecie”. Ale miecz jest obosieczny.

Alternatywne kanały dostaw

Rozmówcy gazety RBK przyznali, że zagraniczne firmy wprowadziły do umów z partnerami z innych krajów, gdzie są oficjalnie reprezentowane, zakaz reeksportu towarów do Rosji. Na firmy i osoby naruszające warunki umowy producenci nakładali kary już w 2022 r, ale były to przypadki sporadyczne. Teraz coraz więcej zachodnich firm zabrania w umowach reeksportu produkcji do Rosji. A potem monitoruje wykonanie kontraktów i nakłada kary umowne.

Mechanizm tzw. importu równoległego Kreml wprowadził latem 2022 roku. Jak stwierdziło ministerstwo przemysłu i handlu, środek nie oznacza legalizacji podróbek znanych marek, ale import towarów oryginalnych, poprzez „alternatywne kanały dostaw”.

Czytaj więcej Handel Pralki i lodówki z Europy przerabiane na czołgi i rakiety? Rosji pomagają sąsiedzi Armenia i Kazachstan importują obecnie zaskakująco dużo lodówek i pralek. Większość urządzeń pochodzi z Europy i nie pozostaje na lokalnym rynku. Czy to omijanie sankcji, aby Rosja mogła zbudować nowe czołgi i pociski do ataku na Ukrainę?

Na liście znajdują się produkty i materiały setek zagranicznych marek, które odmówiły dostaw swoich produktów do Rosji. Lista była wielokrotnie korygowana. Rosyjski reżim sam oszacował wielkość importu równoległego w ciągu dwóch lat na 70 miliardów dolarów. Tych danych nie można jednak w żaden sposób zweryfikować.