Rosyjscy oficjele muszą się przesiąść. Mają do wyboru moskwicze, łady i wołgi

Informacja przewodniczącego Dumy Państwowej pojawiła się zaledwie dzień po tym, jak prezydent Władimir Putin zażądał od urzędników zaprzestania kupowania samochodów wyprodukowanych za granicą i wezwał ich do korzystania z pojazdów produkcji krajowej do swoich potrzeb transportowych. - Ministerstwa, departamenty i agencje poprosiły o dalsze zakupy samochodów wyprodukowanych za granicą. To wykluczone” - powiedział Putin i dodał, że urzędnicy być może będą musieli przyzwyczaić się do pojazdów, które są nieco skromniejsze. - Nic im się nie stanie. To, co jest produkowane w Rosji jest doskonałej jakości i musimy robić wszystko, żeby rosyjska motoryzacja mogła się rozwijać, tak samo zresztą, jak i inne branże. Tylko w ten sposób podniesiemy nasz standard życia - tłumaczył.

Rządowe zakupy zagranicznych samochodów w Rosji wzrosły ponad dwukrotnie w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2023 r., podała w ostatni piątek państwowa agencja informacyjna TASS. Tyle, że auta nie są sprowadzane bezpośrednio od producentów, ale za pośrednictwem firm np. w Kazachstanie. W 2018 roku Putin zamienił swojego mercedesa na rosyjską limuzynę Aurus na prezydencki pojazd państwowy. Jest on podróbką Rolls Royce Cullinana.