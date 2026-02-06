Aktualizacja: 06.02.2026 14:38 Publikacja: 06.02.2026 14:27
Luwr pokazał jak wygląda zgubiona przez złodziei korona
Foto: AFP
Korona cesarzowej Eugenii, która padła łupem złodziei w październiku 2025 r., została przez nich porzucona w czasie ucieczki. Pomimo uszkodzeń, da się jej przywrócić pełny blask – zapewniają przedstawiciele Luwru.
Podczas włamania do Luwru złodzieje obrali sobie za cel m.in. koronę cesarzowej Eugenii. Udało im się wyjąć ją z gabloty. Nie potraktowali jej jednak z należytym szacunkiem. Wyciągnęli koronę korzystając z siły przez wąską szczelinę wyciętą szlifierką.
„Naprężenie to spowodowało rozdzielenie się łuków korony, z których jeden został zgubiony jeszcze w galerii” – informuje Luwr.
Następnie w czasie ucieczki złodzieje upuścili koronę na ziemię. Cenny zabytek jest przez to mocno zdeformowany. Silne uderzenie spowodowało niemal całkowite zgniecenie korony, która teraz wymaga precyzyjnej naprawy.
„Choć korona ucierpiała wskutek zgniecenia i uległa bardzo wyraźnemu odkształceniu, zachowała niemal pełną integralność, co pozwala na jej całkowitą renowację” – podaje w komunikacie muzeum.
Skradziona z Luwru korona przed i po kradzieży
Foto: AFP
Jak podaje Luwr, w koronie brakuje jednego z ośmiu zdobiących ją złotych orłów, ale zachowała ona 56 swoich szmaragdów oraz prawie wszystkie diamenty – brakuje jedynie 10 o bardzo małym rozmiarze z łącznej liczby 1354 kamieni, a dziewięć innych oddzieliło się od całości, lecz zostały zabezpieczone.
Komunikat Luwru
Na miejscu są także wszystkie palmety, na których osadzone są diamenty i szmaragdy, choć cztery z nich oddzieliły się od oprawy, a niektóre uległy zniekształceniu.
Globus wykonany z diamentów i szmaragdów jest nienaruszony i wciąż połączony z konstrukcją korony. Nie brakuje w nim żadnych elementów.
XIX-wieczna korona należąca do żony Napoleona III ma zostać przywrócona do stanu pierwotnego bez konieczności rekonstrukcji elementów. Renowacja zostanie powierzona dyplomowanemu konserwatorowi wyłonionemu w drodze przetargu. Nadzór nad renowacją powierzono ekspertom pod przewodnictwem prezes muzeum, Laurence des Cars.
Korona cesarzowej Eugenii zniszczona w wyniku kradzieży z Luwru
Foto: Musée du Louvre/Thomas Clot/
Do włamania do Luwru doszło 19 października 2025 r. Złodzieje wykorzystali skradziony podnośnik mechaniczny zamontowany na pojeździe, aby dostać się do Galerii Apolla przez balkon. Dwóch włamywaczy dostało się do środka, wycinając otwór w oknie. Mężczyźni sterroryzowali strażników, a następnie rozcięli szkło w dwóch gablotach z biżuterią należącą niegdyś do francuskich władców. Kradzież zajęła im mniej niż cztery minuty, po czym uciekli na czekających na zewnątrz skuterach.
Po kilku dniach policja aresztowała czterech mężczyzn, którzy usłyszeli zarzut kradzieży, jednak „mózg” całej operacji nie został namierzony. Podczas włamania do Luwru sprawcy skradli klejnoty o szacunkowej wartości 88 milionów euro. W czasie ucieczki porzucili koronę, jednak siedem skradzionych przedmiotów, w tym wysadzana diamentami tiara cesarzowej Eugenii oraz naszyjniki, kolczyki i broszki, nadal nie zostało odnalezionych.
Korona cesarzowej Eugenii przed zniszczeniem
Foto: RMN-Grand Palas/Musée du Louvre/S. Maréchalle
Źródło: rp.pl
