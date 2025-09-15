Rzeczpospolita
Podwyżka płacy minimalnej poniżej oczekiwań? Jest rozporządzenie na 2026 rok

Rząd opublikował rozporządzenie, ustalające wysokość wynagrodzenia minimalnego na 2026 rok. Kwota podwyżki jest mniejsza niż ta postulowana przez związki zawodowe, a wyższa od propozycji pracodawców.

Publikacja: 15.09.2025 14:53

Foto: Adobe Stock

Jan Skoumal

Wynagrodzenie minimalne od 1 stycznia wynosić będzie 4806 zł brutto, zaś stawka godzinowa – 31,40 zł brutto. Podwyżka, wynikająca z opublikowanego 15 września 2025 roku rozporządzenia, zakłada więc wzrost płacy minimalnej o zaledwie 140 zł brutto – a więc o ponad dwa razy mniej, niż wyniosła poprzednia podwyżka. To także kwota o ponad połowę niższa niż ta, postulowana przez związki zawodowe.

Wynagrodzenie minimalne o 140zł w górę od 2026 roku

O planach rządu na podniesienie płacy minimalnej o 3 proc. jej dotychczasowej wartości pisaliśmy już na łamach rp.pl. Związki zawodowe podczas negocjacji, prowadzonych w ramach Rady Dialogu Społecznego, postulowały wzrost płacy o nie mniej niż 349 zł (tj. 7,48 proc.). Z kolei organizacje pracodawców obstawały przy niewielkiej podwyżce, nieprzekraczającej 50 zł.

– To jest wyraźnie wolniejszy wzrost płacy minimalnej niż w poprzednich latach. Jest on oparty na prognozowanym wskaźniku inflacji. Nie sądzę, że taka kwota podwyżki spowoduje duże szkody dla gospodarki. Nie jest bowiem drastycznie wysoka. Co innego, gdyby utrzymała się propozycja resortu rodziny, która zakładała podwyżkę do kwoty ponad 5 tys. zł. Na szczęście rząd uwzględnił argumenty strony pracodawców, sytuację gospodarki oraz fakt, iż płaca minimalna jest obecnie na poziomie ponad 52 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Na tle krajów UE w naszym regionie jest ona zatem wysoka – mówił dla rp.pl Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich.

– Negatywnie oceniamy zapowiedź ostatecznej decyzji w tej sprawie. Taka kwota nie będzie dobra ani dla pracowników, ani dla gospodarki. Stracą na tym wszyscy – stwierdził Norbert Kusiak z OPZZ. Jak zaznaczył, podwyżka o kwotę 95 zł netto, proponowana wówczas przez rząd, jest niewystarczająca i odbije się m.in. na sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

