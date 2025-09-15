Wynagrodzenie minimalne od 1 stycznia wynosić będzie 4806 zł brutto, zaś stawka godzinowa – 31,40 zł brutto. Podwyżka, wynikająca z opublikowanego 15 września 2025 roku rozporządzenia, zakłada więc wzrost płacy minimalnej o zaledwie 140 zł brutto – a więc o ponad dwa razy mniej, niż wyniosła poprzednia podwyżka. To także kwota o ponad połowę niższa niż ta, postulowana przez związki zawodowe.

Foto: Paweł Krupecki

Wynagrodzenie minimalne o 140zł w górę od 2026 roku

O planach rządu na podniesienie płacy minimalnej o 3 proc. jej dotychczasowej wartości pisaliśmy już na łamach rp.pl. Związki zawodowe podczas negocjacji, prowadzonych w ramach Rady Dialogu Społecznego, postulowały wzrost płacy o nie mniej niż 349 zł (tj. 7,48 proc.). Z kolei organizacje pracodawców obstawały przy niewielkiej podwyżce, nieprzekraczającej 50 zł.