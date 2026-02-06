Aktualizacja: 06.02.2026 11:32 Publikacja: 06.02.2026 11:15
Synoptycy zapowiadają najpierw marznące opady, a następnie powrót silnych mrozów
IMGW wydał komunikaty o trudnych warunkach atmosferycznych dla północnych regionów kraju. Ostrzegał w nich, że piątkowy poranek w wielu częściach kraju może przynieść gęstą mgłę oraz marznące opady, które sprawią, że na drogach i chodnikach ponownie zrobiło się ślisko.
Jak wynika z najnowszej prognozy pogody IMGW, nadchodzący weekend będzie niemal w całej Polsce pochmurny.
W piątek rozpogodzenia możliwe jedynie w Małopolsce i na Podkarpaciu. W całym kraju poza centrum prognozowane są opady deszczu, a miejscami na północno-wschodzie – deszczu ze śniegiem. Średnia temperatura powietrza od minus 3 stopni Celsjusza na północno-wschodzie do 3 stopni Celsjusza miejscami na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, a na północy okresami porywisty.
Dla większości obszaru północnej Polski IMGW wydał kolejne ostrzeżenia pierwszego lub drugiego stopnia przed marznącymi opadami. W części regionów obowiązywać będą one do sobotniego południa.
W sobotę 7 lutego opady możliwe w całym kraju. Na północno-wschodzie spaść może śnieg, a w pozostałych rejonach – deszcz lub deszcz ze śniegiem. Na północy należy spodziewać się przejściowych opadów deszczu marznącego powodującego gołoledź. Średnie temperatury powietrza mają być zbliżone do piątkowych i mieścić się w przedziale od minus 4 do 2 stopni Celsjusza.
W niedzielę aura zrobi się ponownie nieco bardziej zimowa. Niemal w całej Polsce IMGW zapowiada opady śniegu, a na południowym zachodzie – deszczu ze śniegiem. W prognozach widoczne jest także ochłodzenie. Na północno-wschodzie minimalna temperatura powietrza spaść może do minus 14 stopni Celsjusza. Średnio tego dnia na termometrach zobaczyć będzie można natomiast od minus 8 do 0 stopni Celsjusza.
W prognozach pogody IMGW widać kolejne ochłodzenie
W poniedziałek 9 lutego opady śniegu możliwe już w całym kraju, z wyjątkiem Lubelszczyzny. Tego dnia prognozowane jest duże zachmurzenie, jednak mieszkańcy północnego wschodu mogą spodziewać się licznych rozpogodzeń. Zrobi się jeszcze zimniej – na Suwalszczyźnie minimalna temperatura wynieść może minus 17 stopni Celsjusza, a średnia temperatura w całym kraju mieścić się ma w przedziale od minus 13 do 0 stopni Celsjusza. Dodatkowo na południu możliwy porywisty wiatr.
W kolejnych dniach, jak wynika z prognoz IMGW, miejscami spodziewać należy się marznącego deszczu powodującego gołoledź. Nadal możliwe także opady śniegu. W środę i czwartek prognozowane jest chwilowe niewielkie ocieplenie, po którym ponownie temperatury mogą spaść w niektórych regionach kraju do kilkunastu stopni poniżej zera.
