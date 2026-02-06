IMGW wydał komunikaty o trudnych warunkach atmosferycznych dla północnych regionów kraju. Ostrzegał w nich, że piątkowy poranek w wielu częściach kraju może przynieść gęstą mgłę oraz marznące opady, które sprawią, że na drogach i chodnikach ponownie zrobiło się ślisko.

Reklama Reklama

Pogoda na weekend: IMGW ostrzega przed marznącym deszczem

Jak wynika z najnowszej prognozy pogody IMGW, nadchodzący weekend będzie niemal w całej Polsce pochmurny.

W piątek rozpogodzenia możliwe jedynie w Małopolsce i na Podkarpaciu. W całym kraju poza centrum prognozowane są opady deszczu, a miejscami na północno-wschodzie – deszczu ze śniegiem. Średnia temperatura powietrza od minus 3 stopni Celsjusza na północno-wschodzie do 3 stopni Celsjusza miejscami na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, a na północy okresami porywisty.

Dla większości obszaru północnej Polski IMGW wydał kolejne ostrzeżenia pierwszego lub drugiego stopnia przed marznącymi opadami. W części regionów obowiązywać będą one do sobotniego południa.