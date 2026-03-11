Przemysław Czarnek i Jarosław Kaczyński
Kaczyński mówiąc o unijnym SAFE stwierdził, że to sytuacja, w której „ktoś proponuje kredyt na dom, on jest nieźle oprocentowany, ale nie jest to procent stały, poza tym jest ryzyko kursowe”.
- Przede wszystkim on decyduje, gdzie ma być ten dom, jaki ma być ten dom, i on może w każdej chwili te pieniądze zabrać - dodał Kaczyński. - Wzięłaby pani taki kredyt? No chyba wzięłaby pani tego, kto ten kredyt proponuje, za człowieka nienormalnego – kontynuował zwracając się do dziennikarki, która zadała mu pytanie w tej sprawie.
O udziale Polski w programie SAFE
- I to jest właśnie ta sytuacja, i my nie jesteśmy nienormalni i pan prezydent też nie jest nienormalny, jest jak najbardziej normalny, racjonalnie myśli – dodał prezes PiS odnosząc się do ustawy implementującej SAFE i decyzji prezydenta w sprawie jej podpisania lub zawetowania. Karol Nawrocki ma na to czas do 20 marca, ale we wtorek premier Donald Tusk mówił, że z sygnałów, jakie docierają do rządu wynika, że prezydent ustawę zawetuje.
Kaczyński wyraził nadzieję, że prezydent „będzie podejmował racjonalne, dobre dla Polski decyzje”.
- Ktoś inny proponuje kredyt, który nic nie będzie kosztować. Co tutaj wybierać? - pytał też prezes PiS nawiązując do propozycji tzw. Polskiego SAFE 0 proc. przedstawionej przez Nawrockiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego.
- Ta umowa miała nas dodatkowo uplątać w różnego rodzaju zależności i ułatwić ten proces (...), który ma prowadzić do Europy całkowicie zdominowanej przez Niemcy, przy czym będzie to dotyczyło przede wszystkim naszej części Europy – mówił w dalszej części konferencji Kaczyński. Prezes PiS sugerował, że marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nie chce procedować przedstawionej przez prezydenta ustawy implementującej jego propozycję (tzw. Polski SAFE 0 proc.), ponieważ „ci, którzy są realizatorami tego planu w imieniu Niemiec w Polsce, są oczywiście w stanie ogromnego niepokoju”. - Nie wiem jakie będą konsekwencje (...) ze strony Berlina, ze strony Brukseli, ale mogą to być konsekwencje dla tych, którzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań bardzo niedobre – dodał.
Kaczyński był pytany o konsekwencje weta ws. unijnego SAFE – rząd zapowiedział, że i tak skorzysta z tych środków, ale nie będzie mógł ich skierować np. do innych niż wojsko służb mundurowych, takich jak straż graniczna czy policja.
- Dobrze zarządzane państwo, a mam nadzieję, że już (za) nie tak długo, ono będzie dobrze zarządzane, znajdzie pieniądze dla służb i uporządkuje te wszystkie sprawy – odparł. W dalszej części odpowiedzi stwierdził, że „formacja, która jest obecnie u władzy, jest formacją antypaństwową, antypolską”.
Ustawa dotycząca SAFE, unijnego instrumentu finansowego, w ramach którego Polska ma otrzymać 43,7 mld euro (ok. 180 mld zł) niskooprocentowanej (na ok. 3 proc.) pożyczki na wzmocnienie swojego potencjału obronnego, trafiła na biurko prezydenta Karola Nawrockiego 27 lutego. Prezydent ma czas do 20 marca na jej podpisanie, zawetowanie lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego.
Rząd stoi na stanowisku, że warunki pożyczki SAFE, takie jak oprocentowanie niższe niż oprocentowanie pożyczek, które jest w stanie uzyskać Polska, długi okres spłaty (45 lat) i 10-letnia karencja, która oznacza, że pożyczkę Polska zacznie spłacać dopiero za dekadę, podczas gdy środki na wzmocnienie obronności otrzyma obecnie, sprawiają, że jest to najkorzystniejszy z dostępnych sposobów na pozyskanie dodatkowych środków na obronność. Rządzący podkreślają też, że środki z SAFE mają nawet w 89 proc. trafić do polskich firm.
Z kolei prawicowa opozycja (PiS i Konfederacja) ostrzega, że SAFE może służyć większemu uzależnieniu Polski od Brukseli. Do tego celu ma być wykorzystana zasada warunkowości, zgodnie z którą wypłata środków może być w określonych warunkach wstrzymana (chodzi m.in. o sytuacje, w których środki te byłyby wydawane niezgodnie z prawem lub gdyby ich wydatkowaniu nie towarzyszyły odpowiednie mechanizmy kontroli). PiS podnosi też argument, iż program ma być szczególnie korzystny dla Niemiec, które politycznie zyskają przez rosnące wpływy Brukseli (PiS stoi na stanowisku, że Niemcy wykorzystują UE do umacniania swojej kontroli nad Europą), a gospodarczo poprzez zamówienia dla ich przemysłu zbrojeniowego.
Nawrocki wraz z Glapińskim przedstawili z kolei propozycję alternatywnego wobec SAFE programu „Polski SAFE 0 proc.”. Program ten ma opierać się na wykorzystaniu w jakiś sposób polskich rezerw w celu sfinansowania wzmocnienia potencjału obronnego Polski. Może chodzić bądź o sprzedaż złota, by wygenerować zysk, który NBP przekazuje w 95 proc. do budżetu, bądź o zmiany prawa w taki sposób, by przeszacowanie wartości zakupionego przez NBP złota mogłoby być potraktowane jako zysk. Z informacji przekazanych we wtorek, w związku ze złożonym przez prezydenta Karola Nawrockiego projektem ustawy wynika, że „Polski SAFE 0 proc.” ma być finansowany z pożyczek i obligacji, od których odsetki będą spłacane z wykorzystaniem zysku wygenerowanego przez NBP. Nie ujawniono jeszcze jednak w jaki sposób NBP chce wygenerować zysk (w ostatnich latach NBP raportował miliardowe straty).
