Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Marek Domagalski: Sędziom należy wyznaczyć granice ich władzy

Sędziowie rzadko orzekają jednomyślnie, za to nierzadko orzekają błędnie, ważne, aby była sprawna procedura prawna usuwania ich błędów.

Publikacja: 11.03.2026 05:25

Marek Domagalski: Sędziowie nierzadko orzekają błędnie, ważne, aby była sprawna procedura prawna usu

Marek Domagalski: Sędziowie nierzadko orzekają błędnie, ważne, aby była sprawna procedura prawna usuwania ich błędów.

Foto: Adobe Stock

Marek Domagalski

Brak takiej sprawnej procedury, na dodatek blokowanie jej przez tzw. sędziów ze starego nadania nierespektujących nowych sędziów oraz ich orzeczeń, jest źródłem kilkuletniego sporu sędziowskiego.

Michał Laskowski, były prezes Izby Karnej SN i sędzia ze starego nadania przedstawił przed kilkoma dniami na łamach Interii pomysł rozwiązania sporu starzy–nowi sędziowie przez powołanie nowego Sądu Najwyższego, złożonego z sędziów rekomendowanych przez zapowiadaną nowo wyłonioną KRS w lwiej części z sędziów wybranych przez sędziów. Wprawdzie do nowego SN mogliby startować zarówno starzy, jak i nowi sędziowie, ale sam sędzia Laskowski nie daje większych szans swej propozycji licząc się, że wielu obecnych sędziów powie, a dlaczego miałbym przechodzić nowe wybory (w praktyce weryfikację), jeżeli niczego niezgodnego z prawem nie zrobiłem.

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Maciej Zaborowski: Od afery Epsteina do strategii marketingowych, czyli o towaryzacji intymności
Rzecz o prawie
Maciej Zaborowski: W cieniu Epsteina
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Nowoczesne finanse, decyzje finansowe w świecie algorytmów – jak zachować kontrolę
Materiał Promocyjny
Nowoczesne finanse, decyzje finansowe w świecie algorytmów – jak zachować kontrolę
Michał Trafny: Grupowa chłosta prokuratorów? Odpowiedz na krytykę śledczych mec. Jacka Duboisa
Rzecz o prawie
Michał Trafny: List do Jacka Duboisa
Laureaci 23.edycji rankingu kancelarii prawniczych „Rzeczpospolitej”. 15 czerwca 2026 r. uhonorujemy
Rzecz o prawie
Ewa Szadkowska: Zapraszam do rankingu
Nowelizacja doręczeń w sprawach karnych – dlaczego uderza w obywatela?
Rzecz o prawie
Marek Forystek: Cyfrowa loteria w prokuraturze
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama