„Plan Zełenskiego nie jest teorią, to rzeczywistość. Prezydent Zełenski otwarcie domaga się członkostwa w UE do 2027 roku” – napisał Orbán na swoim profilu w serwisie X. Wpisowi towarzyszy nagranie, w którym premier Węgier odpowiada na pytanie o reakcję Budapesztu na słowa ukraińskiego majora Jewhena Karasia, który na przytoczonym nagraniu grozi interwencją ukraińskiej brygady na Węgrzech.

Viktor Orbán: Ukraina stanowi zagrożenie dla Węgier

„Prezydent Zełenski domaga się członkostwa w UE do 2027 roku i traktuje to jak gwarancję bezpieczeństwa militarnego, podczas gdy przywódcy ukraińskiej armii (major Karaś to dowódca średniego szczebla – red.) formułują ostre groźby wobec Węgier. Akcesja Ukrainy do UE nie przyniesie pokoju, sprowadzi wojnę do Europy. To nie jest przedmiot do dyskusji: Węgry nie będą finansować, uzbrajać, legitymizować zagrożenia dla własnego bezpieczeństwa” – pisze Orbán.

Akcesja do UE jest procesem opartym o spełnianie kryteriów. Kraje członkowskie stawiają warunki - nie kraje kandydackie Viktor Orbán do Wołodymyra Zełenskiego

Na towarzyszącym wpisowi nagraniu Orbán mówi, że ze słów ukraińskiego majora wynika, iż uzbrajanie przez Europę ukraińskiej armii jest sprzeczne z interesami bezpieczeństwa Węgier. – Dziś Ukraina stanowi zagrożenie dla Węgier – mówi na nagraniu węgierski premier, który dodaje, że właśnie dlatego Budapeszt nie bierze udziału w finansowaniu pomocy militarnej dla ukraińskiej armii (Węgry udzielają Ukrainie jedynie pomocy humanitarnej, nie biorą udziału w pomocy militarnej dla Ukrainy, ani nie przepuszczają takiej pomocy przez swoje terytorium).