Jarosław Kaczyński i Donald Tusk
Z sondażu wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższy weekend, wygrałaby je Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 31,2 proc. badanych. W porównaniu do badania z listopada (to spadek poparcia dla KO o 0,3 punktu proc.).
Drugie miejsce zajmuje PiS – partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 27,3 proc. głosów (to również spadek o 0,3 punktu proc. w porównaniu do poprzedniego badania IBRiS dla Onetu). Jest to zarazem powtórzenie wyniku partii z października 2025 roku. Wcześniej tak niskie poparcie PiS miał w badaniu IBRiS dla Onetu przed dekadą.
Na podium jest jeszcze Konfederacja – formacja Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka może liczyć na 12,8 proc. głosów, o 1,3 punktu proc. mniej niż w poprzednim badaniu.
Na czwartym miejscu doszło do zmiany – Nowa Lewica z poparciem 6,8 proc. (spadek o 0,2 punktu proc.) wyprzedziła Konfederację Korony Polskiej (6,6 proc., spadek o 0,7 punktu proc.).
Do Sejmu nie weszłoby PSL, które zaliczyło wprawdzie wzrost poparcia o 1 punkt proc., ale przy 4,9 proc. wskazań nie przekracza 5-procentowego progu wyborczego. PSL mógłby jednak przy takim poparciu liczyć na finansowanie z budżetu (aby je uzyskać trzeba przekroczyć próg 3 proc. poparcia).
Finansowania z budżetu nie uzyskałaby natomiast Partia Razem (2,8 proc., spadek o 0,8 punktu proc.) ani Polska 2050 (1,4 proc., wzrost o 0,7 punktu proc.).
6,2 proc. ankietowanych (wzrost o 1,9 punktu proc.) nie wie, na kogo oddaliby głos.
W wyborach zamierza wziąć udział 61,3 proc. respondentów, z czego 48,7 proc. „zdecydowanie” wzięłoby w nich udział.
W przeliczeniu na mandaty zgodnie z symulacją przedstawioną przez Onet KO przy takim wyniku zdobyłaby ich 184, PiS – 168, Konfederacja – 65, Nowa Lewica – 23, a Konfederacja Korony Polskiej – 20.
Większość przy takim rozkładzie mandatów PiS mógłby zbudować z samą Konfederacją (mają łącznie 232 mandaty, o jeden więcej niż bezwzględna większość). Koalicję większościową z Konfederacją mogłaby też zbudować KO (razem mają 249 mandatów).
W porównaniu do wyników wyborów z 15 października 2023 roku KO ma poparcie większe o 0,5 punktu proc., poparcie dla PiS jest mniejsze o 8,08 punktu proc. Konfederacja zyskuje 5,64 punktu proc., a gdyby doliczyć do jej wyniku wynik Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna (w 2023 roku startowała z listy Konfederacji), wówczas poprawia wynik o 12,24 punktu proc. Nowa Lewica traci 1,81 punktu proc. poparcia, ale gdyby do jej wyniku doliczyć wynik Partii Razem (w 2023 roku startowały z jednej listy), wówczas zyskuje 0,99 punktu proc. Dużo tracą PSL i Polska 2050 – startując w 2023 r. jako koalicja pod nazwą Trzecia Droga, obie partie uzyskały 14,4 proc. poparcia. Dziś suma ich wyników jest mniejsza o 8,1 punktu proc.
Jeśli chodzi o mandaty, to KO zdobyłaby ich o 27 więcej niż w 2023 roku, a PiS straciłby 26 mandatów. Konfederacja zyskałaby 47 mandatów, a gdyby doliczyć do niej Konfederację Korony Polskiej powiększyłaby stan posiadania o 67 mandatów. Lewica zyskałaby 1 mandat.
Sondaż przeprowadzono w dniach 20-21 stycznia metodą CATI na reprezentatywnej próbie 1,1 tys. osób.
