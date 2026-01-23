Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są najnowsze wyniki sondażu preferencji partyjnych w Polsce?

Które partie osiągnęły wzrost, a które spadek poparcia w stosunku do poprzednich sondaży?

Jak zmieniły się preferencje wyborcze Polaków w porównaniu do wyników wyborów z października 2023 roku?

Z sondażu wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższy weekend, wygrałaby je Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 31,2 proc. badanych. W porównaniu do badania z listopada (to spadek poparcia dla KO o 0,3 punktu proc.).

Reklama Reklama

Sondaż: PSL tuż pod progiem, Razem i Polska 2050 bez pieniędzy z budżetu

Drugie miejsce zajmuje PiS – partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 27,3 proc. głosów (to również spadek o 0,3 punktu proc. w porównaniu do poprzedniego badania IBRiS dla Onetu). Jest to zarazem powtórzenie wyniku partii z października 2025 roku. Wcześniej tak niskie poparcie PiS miał w badaniu IBRiS dla Onetu przed dekadą.

Na podium jest jeszcze Konfederacja – formacja Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka może liczyć na 12,8 proc. głosów, o 1,3 punktu proc. mniej niż w poprzednim badaniu.