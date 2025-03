Właściciele fotowoltaiki i magazynów energii mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu Mój Prąd. Od września złożono już ponad 86 tys. wniosków na kwotę ponad 1,2 mld zł. Budżet programu wynosi 1,85 mld zł. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwraca uwagę na liczne błędy we wnioskach.



Kto może skorzystać z dofinansowania na fotowoltaikę?

Z dofinansowania w ramach programu Mój Prąd 6.0 mogą skorzystać osoby fizyczne – właściciele instalacji fotowoltaicznych, magazynów ciepła i energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh, którzy ponieśli na nie wydatki po 1 stycznia 2021 roku. Muszą przy tym spełnić określone warunki. Uprawnione do wsparcia są osoby, które:

wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby

mają zawartą umowę sprzedaży na wprowadzanie do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji

rozliczają się w systemie net-billing, który polega na wartościowym rozliczeniu nadwyżki wyprodukowanej energii

Najczęstsze błędy we wnioskach. Urządzenia nie spełniają kryteriów

Aby uniknąć błędów we wnioskach, najlepiej zapoznać się z najczęstszymi pomyłkami, które popełniają zainteresowani dofinansowaniem. Należy do nich m.in. przedstawianie urządzeń, które nie spełniają kryteriów programu. „Takie działanie prowadzi do odrzucenia wniosku o dofinansowanie" - przestrzega Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Instalacja musi być oparta na sprzęcie spełniającym wymagania programu. Warto to sprawdzić przed zakupem urządzeń. Parametry urządzeń wynoszą: