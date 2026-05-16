Japoński producent samochodów dołącza do kolejnych firm motoryzacyjnych w Europie, które ograniczają zatrudnienie i szukają oszczędności. Nissan poinformował, że planuje zmniejszyć liczbę pracowników w swoich europejskich zakładach o około 10 proc. – donosi bankier.pl. Oznacza to redukcję około 900 miejsc pracy. Zwolnienia mogą objąć m.in. część osób zatrudnionych w magazynie w Barcelonie.

Zmiany w fabryce Nissana w Sunderland

Koncern tłumaczy decyzję realizacją planu naprawczego, który ma uprościć struktury firmy i poprawić rentowność europejskich zakładów. Jednym z elementów restrukturyzacji będzie połączenie dwóch linii produkcyjnych w jedną, w brytyjskim zakładzie w Sunderland. To ważna fabryka Nissana, w której powstają m.in. modele Leaf, Juke i Qashqai. Póki co koncern zapewnia, że sama konsolidacja linii nie oznacza bezpośrednich zwolnień w tym zakładzie.

Nissan zaznacza jednak, że będzie analizował, jak w przyszłości najlepiej wykorzystać pełny potencjał fabryki. Połączenie produkcji uwolni jedną linię, która może zostać sprzedana innemu producentowi samochodów.

Chińscy producenci patrzą na Europę

Nissan prowadzi też rozmowy z chińskim koncernem Chery, właścicielem marek Jaecoo i Omoda. Chińscy producenci coraz mocniej interesują się przenoszeniem produkcji do Europy z powodu wprowadzenia nowych podatków w Chinach. Kolejnym argumentem jest chęć zawalczenia o europejskich klientów i ograniczenie kosztów dostaw.