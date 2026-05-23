Przed podjęciem decyzji o przejściu na emeryturę warto dobrze się zastanowić nad wyborem odpowiedniego terminu. Nie zawsze opłaca się to zrobić zaraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. W wielu przypadkach korzystniej jest poczekać kilka miesięcy, by zyskać nawet o kilkaset złotych wyższe świadczenie.

Jak ZUS wylicza emeryturę? Zasady przyznawania świadczeń

Prawo do emerytury w Polsce mają osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Wynosi on 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Dodatkowo, aby uzyskać minimalną emeryturę, trzeba mieć również odpowiedni staż pracy. Jest to 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. Uwzględnia się przy tym zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe (nie mogą one przekraczać 1/3 okresów składkowych). Najniższa emerytura od marca 2026 r. wynosi 1978,49 zł brutto.

W przypadku osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. ZUS wylicza wysokość emerytury, dzieląc podstawę obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia.

Jak ustala się podstawę obliczenia emerytury?

Przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury uwzględnia się:

zwaloryzowany kapitał początkowy – w przypadku osób objętych ubezpieczeniem społecznym przed 1 stycznia 1999 r.

zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, które zostały zapisane koncie w ZUS po 1998 r. - do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia wypłaty emerytury

zwaloryzowane środki, które są zapisane na subkoncie w ZUS, w tym te przeniesione z OFE

Im dłuższy jest okres opłacania składek, tym wyższe będzie świadczenie.

Czym są tablice średniego dalszego trwania życia?

Obowiązujące w danym momencie tablice średniego dalszego trwania życia również mogą mieć duży wpływ na wysokość emerytury. Główny Urząd Statystyczny publikuje je co roku i obowiązują one od 1 kwietnia. Tablice pokazują, jaka jest przewidywana liczba miesięcy, przez którą dana osoba będzie pobierać emeryturę. Przejście na emeryturę później oznacza mniejszą liczbę miesięcy do podziału, co przekłada się na wyższą kwotę emerytury.

Mimo że z roku na rok przewidywana średnia długość życia Polaków rośnie, to ZUS, przyznając emeryturę, zawsze sprawdza, która tablica jest korzystniejsza dla danej osoby – czy ta obowiązująca w momencie złożenia wniosku o emeryturę, czy ta obowiązująca w momencie, gdy ktoś osiągnął wiek emerytalny – i przyjmuje do obliczeń właśnie tę korzystniejszą.

Miesiąc przejścia na emeryturę ma znaczenie. Są dwa najlepsze terminy

Jak wskazują eksperci, są dwa terminy, w których najkorzystniej jest przejść na emeryturę – to luty i lipiec. Dzięki waloryzacji składek emerytalnych i kapitału początkowego w niektórych przypadkach można zyskać nawet kilkaset złotych.

Waloryzacja roczna przeprowadzana jest od 1 czerwca każdego roku i obejmuje kwoty zgromadzone na koncie ubezpieczonego do 31 stycznia roku poprzedniego. Osoby, które zdecydują się przejść na emeryturę do końca lutego, korzystają dodatkowo z waloryzacji świadczeń emerytalnych przeprowadzanej corocznie od 1 marca. Kwota świadczenia w wysokości przysługującej z końcem lutego zostaje od 1 marca powiększona o wskaźnik waloryzacji.

– Z kolei przejście na emeryturę w lipcu 2026 r. pozwoli na uwzględnienie w podstawie obliczenia emerytury waloryzacji rocznej składek i kapitału początkowego przeprowadzonej w czerwcu 2026 r. (wskaźnikiem za 2025 r.), co powoduje wyższy stan konta po tej operacji – wyjaśnił "Rzeczpospolitej" Bartosz Gaca, dyrektor Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych w Centrali ZUS.