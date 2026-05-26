Agnieszka Dziemianowicz-Bąk / Briefing w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Planowane rozwiązanie ma ułatwić rodzicom łączenie pracy z opieką nad chorym dzieckiem. Po zmianach okres zasiłku opiekuńczego dla rodziców ciężko i przewlekle chorych dzieci może się wydłużyć nawet do 120 dni w roku.
Obecnie zasiłek opiekuńczy na opiekę nad chorym dzieckiem rodzice lub opiekunowie mogą dostawać maksymalnie przez:
Łączna liczba dni, którą można wykorzystać na wszystkie zasiłki opiekuńcze w roku kalendarzowym wynosi 60. Zasiłek stanowi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku.
Kobiety po urodzeniu dziecka często przestają być oceniane przez pryzmat wyników czy doświadczenia, a zaczyna się na nie patrzeć pod kątem potencja...
Rodzice dzieci chorych onkologicznie i przewlekle chorych znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji. Dlatego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje wprowadzenie dodatkowego wsparcia, które pozwoli im poświęcić więcej czasu na opiekę nad nimi.
– Wyciągamy pomocną dłoń i wsparcie do kolejnej grupy rodziców. Tą grupą są rodzice dzieci chorych onkologicznie i przewlekle chorych – rodzice, którzy są absolutnymi bohaterami, którzy mierzą się z niewyobrażalnie trudnym wyzwaniem, jakim jest opieka nad ciężko chorym dzieckiem – powiedziała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podczas briefingu prasowego z okazji Dnia Matki.
Decyzja o wydłużeniu okresu zasiłku ma się opierać na decyzji lekarza, tak jak w przypadku zwolnienia L4.
– Nie chcemy obciążać rodziców dodatkowymi badaniami, wnioskami czy procedurami – będzie to po prostu standardowe zaświadczenie lekarskie. Musimy ufać medycynie, lekarzom i rodzicom – powiedział wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski.
Ministerstwo skierowało projekt ustawy do Rządowego Procesu Legislacyjnego. Zgodnie z założeniami, ustawa miałaby wejść w życie w przyszłym roku.
– Mamy nadzieję, że projekt zostanie sprawnie przeprowadzony przez cały proces legislacyjny i już w przyszłym roku dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie mógł funkcjonować w praktyce – powiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
Rodzic samotnie wychowujący dziecko może otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe od państwa. Musi jednak spełnić określone wymagania. Czym jest dodat...
