Planowane rozwiązanie ma ułatwić rodzicom łączenie pracy z opieką nad chorym dzieckiem. Po zmianach okres zasiłku opiekuńczego dla rodziców ciężko i przewlekle chorych dzieci może się wydłużyć nawet do 120 dni w roku.

Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko. Ile trwa obecnie?

Obecnie zasiłek opiekuńczy na opiekę nad chorym dzieckiem rodzice lub opiekunowie mogą dostawać maksymalnie przez:

60 dni w roku kalendarzowym – w przypadku opieki się chorym dzieckiem do ukończenia przez nie 14 lat,

14 dni w roku kalendarzowym – w przypadku opieki się chorym dzieckiem, które ma więcej niż 14 lat,

30 dni w roku kalendarzowym – w przypadku opieki nad chorym niepełnosprawnym dzieckiem, które ma więcej niż 14 lat i nie ukończyło 18 lat.

Łączna liczba dni, którą można wykorzystać na wszystkie zasiłki opiekuńcze w roku kalendarzowym wynosi 60. Zasiłek stanowi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Dodatkowe 60 dni wolnych dla rodziców chorych dzieci. Jest projekt ustawy

Rodzice dzieci chorych onkologicznie i przewlekle chorych znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji. Dlatego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje wprowadzenie dodatkowego wsparcia, które pozwoli im poświęcić więcej czasu na opiekę nad nimi.

– Wyciągamy pomocną dłoń i wsparcie do kolejnej grupy rodziców. Tą grupą są rodzice dzieci chorych onkologicznie i przewlekle chorych – rodzice, którzy są absolutnymi bohaterami, którzy mierzą się z niewyobrażalnie trudnym wyzwaniem, jakim jest opieka nad ciężko chorym dzieckiem – powiedziała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podczas briefingu prasowego z okazji Dnia Matki.

Decyzja o wydłużeniu okresu zasiłku ma się opierać na decyzji lekarza, tak jak w przypadku zwolnienia L4.

– Nie chcemy obciążać rodziców dodatkowymi badaniami, wnioskami czy procedurami – będzie to po prostu standardowe zaświadczenie lekarskie. Musimy ufać medycynie, lekarzom i rodzicom – powiedział wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski.

Ministerstwo skierowało projekt ustawy do Rządowego Procesu Legislacyjnego. Zgodnie z założeniami, ustawa miałaby wejść w życie w przyszłym roku.

– Mamy nadzieję, że projekt zostanie sprawnie przeprowadzony przez cały proces legislacyjny i już w przyszłym roku dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie mógł funkcjonować w praktyce – powiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.