Oskarżony Norweg Ingebrigt G. na sali rozpraw Sądu Apelacyjnego w Krakowie
Do tragicznych wydarzeń doszło w listopadzie 2022 r. Pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł w kwietniu ubiegłego roku. Obywatel Norwegii Ingebrigt G. za zabójstwo 26-letniej Pameli Sz. i uprowadzenie pięcioletniej wówczas córki jego byłej partnerki, został skazany na dożywocie. Po zbrodni jej ojciec uprowadził ją z mieszkania matki w Oświęcimiu i usiłował wywieść z Polski. Dziecka poszukiwano, uruchamiając Child Alert. Mężczyznę po kilku godzinach na autostradzie zatrzymali ostatecznie duńscy funkcjonariusze.
Ingebrigt G. został skazany na dożywocie. Sąd nakazał mu także zapłatę nawiązki dla dziewczynki, a także dla ojca zamordowanej kobiety – po 200 tys. zł, a także orzekł środek zabezpieczający w postaci terapii.
W apelacji obrona domagała się uniewinnienia od zarzutu uprowadzenia dziecka, a w części dotyczącej zabójstwa – o uchylenie wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy. We wtorek Sąd Apelacyjny w Krakowie zmienił wyrok sądu pierwszej instancji i obniżył karę do 25 lat więzienia.
Proces w sprawie zabójstwa młodej kobiety, do którego doszło w listopadzie 2022 r., zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji toczył się za zamkniętymi drzwiami, dlatego motywy ogłoszonego we wtorek wyroku również były niejawne. Sąd zdecydował o tym ze względu na dobro córki byłych partnerów, która – teraz lub w przyszłości – mogłaby poznać drastyczne szczegóły tej relacjonowanej przez media sprawy.
