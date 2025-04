Zabił 26-latkę w Oświęcimiu i porwał małe dziecko. Obywatel Norwegii usłyszał wyrok

Jak wyjaśnił rzecznik krakowskiego sądu okręgowego Maciej Czajka, taka procedura – od momentu złożenia wniosku po uprawomocnieniu się wyroku – trwa około roku, lub nieco dłużej. A to ze względu na obieg dokumentów między resortami obu państw.

Warto jednak zauważyć, że system norweski nie przewiduje kary dożywocia – ta maksymalna to 21 lat, ale z możliwością wielokrotnego przedłużania jej o kolejne pięć. W praktyce więc, jeśli sprawca nadal stwarza zagrożenie dla społeczeństwa, może spędzić w izolacji resztę życia

Norwegia będzie musiała respektować wyrok polskiego sądu?

Jak wyjaśnił sędzia Czajka, państwo, które ewentualnie przyjęłoby skazanego za przestępstwo, aby to w nim odbywał karę, ma obowiązek respektować treść wydanego gdzie indziej wyroku. Z drugiej strony – orzeczenie to musi odpowiadać prawu państwa, gdzie ostatecznie zostanie wykonane. Co oznacza to w praktyce w sprawie z Oświęcimia?

- Jeżeli zostałaby orzeczona kara albo w wymiarze przekraczającym maksymalny wymiar kary w ustawodawstwie norweskim, albo w sposób, którego nie przewiduje norweskie prawo, to wówczas wyrok ten będzie do tamtejszego prawa dostosowany. W praktyce: nie będzie mógł przekroczyć granicy takiej, jaka jest maksymalną granicą pozbawienia wolności za tego typu przestępstwo w prawie norweskim – wyjaśnił.

Pierwsza osoba w historii Norwegii skazana na 30 lat więzienia za atak terrorystyczny

Jedyną dotąd osobą skazaną w Norwegii na karę wyższą niż 21 lat, był sprawca zamachu w Olso z czerwca 2022 r., dokonanego przed paradą Pride w znanym wśród społeczności LGBT klubie. Zginęły wówczas dwie osoby, a ponad 20 zostało rannych. Stało się to w czasie, kiedy w Norwegii za atak terrorystyczny obowiązywała już kara maksymalnie 30 lat więzienia.