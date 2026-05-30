Ostatni Niebieski Księżyc można było zobaczyć w sierpniu 2023 r. Następne takie zjawisko po tym z najbliższej niedzieli czeka nas dopiero w grudniu 2028 r.

Co sprawia, że Niebieski Księżyc jest tak wyjątkowy?

Na tak rzadkie pojawianie się na niebie Niebieskiego Księżyca wpływ ma fakt, że większość miesięcy kalendarzowych ma 30 lub 31 dni, natomiast pełny cykl księżycowy trwa około 29,5 dnia. Tym samym, aby dwie pełnie wystąpiły w jednym miesiącu, pierwsza z nich musi pojawić się na jego początku, a druga na końcu. Tego rodzaju pełnia ma szansę wystąpić w każdym miesiącu poza lutym, który liczy 28 lub 29 dni.

Niebieski Księżyc od wieków budził zainteresowanie ludzi. Dawniej uchodził za zapowiedź niezwykłych wydarzeń lub zmian. Dziś jest jedynie zjawiskiem astronomicznym, na które czekają zarówno naukowcy, jak i miłośnicy spoglądania w niebo.

Nazwa Niebieski Księżyc nie ma nic wspólnego z kolorem tarczy naszego satelity. Ta pozostaje biała lub żółtawa. Do nazwy pełni nawiązuje angielskie powiedzenie „once in a blue moon” (raz na niebieski Księżyc), które odpowiada polskiemu „raz na ruski rok” i oznacza coś wyjątkowego i niezwykle rzadkiego.

Kiedy w weekend spojrzeć w niebo, aby zobaczyć Niebieski Księżyc?

Pierwszą w tym miesiącu pełnię Księżyca, która bywa tradycyjnie nazywana Kwiatową Pełnią, można było obserwować 1 maja. Drugą, zwaną Niebieskim Księżycem, będzie można zobaczyć na niebie już w niedzielę 31 maja. Jej maksimum przypadnie na godz. 10:45 czasu polskiego.

Pełnię podziwiać będzie można jednak zarówno w nocy z soboty na niedzielę, jak i z niedzieli na poniedziałek. Najlepszym momentem na to będzie czas tuż po zachodzie Słońca. Z kolei najlepszym miejscem do obserwacji będzie takie z dobrze odsłoniętym horyzontem, oddalone od miejskich świateł. Aby zobaczyć Niebieski Księżyc nie trzeba będzie posiadać specjalistycznego sprzętu, takiego jak lornetka czy teleskop. Zjawisko będzie doskonale widoczne gołym okiem, oczywiście pod warunkiem bezchmurnego nieba.

Niebieskiemu Księżycowi będzie towarzyszyć Mikroksiężyc. Co to za zjawisko?

W czasie pełni, która nastąpi 31 maja, obserwować będzie można również zjawisko tzw. Mikroksiężyca. Pełnia zbiegnie się bowiem z momentem, w którym nasz satelita znajdzie się w apogeum – punkcie swojej orbity maksymalnie oddalonym od Ziemi. W efekcie tarcza Niebieskiego Księżyca widoczna z Ziemi będzie mniejsza i ciemniejsza niż w czasie przeciętnej pełni.