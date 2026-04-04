Osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przysługują następujące urlopy i zwolnienia od pracy:

urlop wypoczynkowy – 20 dni (w przypadku osób, których staż pracy wynosi mniej niż 10 lat) lub 26 dni (w przypadku osób, których staż pracy wynosi minimum 10 lat) – płatny 100 proc.;

urlop opiekuńczy – 5 dni – bezpłatny;

zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej – 2 dni lub 16 godzin – płatny 50 proc.;

opieka nad dzieckiem – 2 dni lub 16 godzin – płatny 100 proc.

Urlop opiekuńczy na „członka rodziny”

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę może w ciągu roku kalendarzowego wykorzystać 5 dodatkowych dni urlopu opiekuńczego. Przysługuje on na „członka rodziny”, a więc na dziecko, rodziców czy małżonka wymagającego opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Pracodawca nie może odmówić udzielenia tego urlopu ani też żądać od pracownika przedstawienia dokumentacji medycznej osoby wymagającej opieki.

O urlopie tym, jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, mówi art. 173 [1] Kodeksu pracy. Dodatkowe 5 dni wolnych można wykorzystać pojedynczo lub jednorazowo. Jednak w przypadku ich niewykorzystania, nie przechodzą one na kolejny rok kalendarzowy. Warto jednak pamiętać o tym, że chociaż urlop opiekuńczy wlicza się do okresu zatrudnienia (stażu pracy), to nie przysługuje za niego wynagrodzenie.

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

Pracownicy mogą korzystać też z dodatkowego zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej, za które przysługuje wynagrodzenie w wysokości połowy wynagrodzenia.

Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, powołując się na zapisy Kodeksu pracy, tego rodzaju urlop przysługuje „[…] z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika”.

Do zdarzeń wynikających z działania wspomnianej siły wyższej zalicza się np.:

wypadek samochodowy,

nagłą chorobę bliskiej osoby (rodzica, małżonka, dziecka),

nagłą i poważną awarię w domu (np. zalanie).

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę może skorzystać ze zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku tego urlopu należy pamiętać o tym, że niewykorzystany nie przechodzi – w przeciwieństwie do urlopu wypoczynkowego – na kolejny rok kalendarzowy.

Opieka nad dzieckiem w wieku do 14 lat

„Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia”, wynika z art. 188 Kodeksu pracy.

Te dodatkowe 2 dni lub 16 godzin urlopu przysługują pracownikowi w związku z wychowywaniem dziecka. Prawo nie określa, w jakim celu pracownik może wykorzystać ten czas. W praktyce jednak rodzice zazwyczaj wykorzystują go na sprawy związane z wychowaniem dziecka, takie jak np. wizyty u specjalisty czy udział w szkolnej wycieczce jako opiekun.

Warto dodać, że opieka nad dzieckiem w wymiarze 2 dni lub 16 godzin przysługuje bez względu na liczbę posiadanych dzieci. W związku z tym taki sam jej wymiar przysługuje rodzicowi posiadającemu jedno dziecko oraz temu, który ma trójkę pociech.