Unijna dyrektywa zmieniła zasady wolnego i urlopów. Limit 26 dni odszedł do lamusa
Osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przysługują następujące urlopy i zwolnienia od pracy:
Pracownik zatrudniony na umowę o pracę może w ciągu roku kalendarzowego wykorzystać 5 dodatkowych dni urlopu opiekuńczego. Przysługuje on na „członka rodziny”, a więc na dziecko, rodziców czy małżonka wymagającego opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Pracodawca nie może odmówić udzielenia tego urlopu ani też żądać od pracownika przedstawienia dokumentacji medycznej osoby wymagającej opieki.
O urlopie tym, jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, mówi art. 173 [1] Kodeksu pracy. Dodatkowe 5 dni wolnych można wykorzystać pojedynczo lub jednorazowo. Jednak w przypadku ich niewykorzystania, nie przechodzą one na kolejny rok kalendarzowy. Warto jednak pamiętać o tym, że chociaż urlop opiekuńczy wlicza się do okresu zatrudnienia (stażu pracy), to nie przysługuje za niego wynagrodzenie.
Pracownicy mogą korzystać też z dodatkowego zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej, za które przysługuje wynagrodzenie w wysokości połowy wynagrodzenia.
Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, powołując się na zapisy Kodeksu pracy, tego rodzaju urlop przysługuje „[…] z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika”.
Do zdarzeń wynikających z działania wspomnianej siły wyższej zalicza się np.:
Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę może skorzystać ze zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku tego urlopu należy pamiętać o tym, że niewykorzystany nie przechodzi – w przeciwieństwie do urlopu wypoczynkowego – na kolejny rok kalendarzowy.
„Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia”, wynika z art. 188 Kodeksu pracy.
Te dodatkowe 2 dni lub 16 godzin urlopu przysługują pracownikowi w związku z wychowywaniem dziecka. Prawo nie określa, w jakim celu pracownik może wykorzystać ten czas. W praktyce jednak rodzice zazwyczaj wykorzystują go na sprawy związane z wychowaniem dziecka, takie jak np. wizyty u specjalisty czy udział w szkolnej wycieczce jako opiekun.
Warto dodać, że opieka nad dzieckiem w wymiarze 2 dni lub 16 godzin przysługuje bez względu na liczbę posiadanych dzieci. W związku z tym taki sam jej wymiar przysługuje rodzicowi posiadającemu jedno dziecko oraz temu, który ma trójkę pociech.
