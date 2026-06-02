O wyznaczeniu gen. Nowaka na nowego dowódcę operacyjnego poinformował dzień wcześniej szef BBN Bartosz Grodecki.

Reklama Reklama

Karol Nawrocki o nowym dowódcy operacyjnym: Pilot z krwi i kości, niosący tradycję pilotów z czasu II wojny światowej

W czasie uroczystego wręczenia aktu mianowania na dowódcę operacyjnego gen. Nowakowi prezydent powiedział, że nowego dowódcę cechują: odwaga, determinacja i umiejętność podejmowania ważnych decyzji w ułamku sekundy.

Nawrocki podkreślił, że gen. Nowak jest „pilotem z krwi i kości”, który „niesie w sobie piękną tradycję polskich Sił Powietrznych i polskich pilotów, którzy służyli Rzeczpospolitej Polskiej w roku 1939 i w bitwie o całą wolną Europę pod niebem Wielkiej Brytanii”.

– Polski pilot, polski lotnik, to znaczy (…) odwaga, determinacja i umiejętność podejmowania ważnych decyzji w ułamku sekundy – dodał Nawrocki. Zaznaczył też, że „doświadczenie międzynarodowe i gotowość do budowania sojuszu polsko-amerykańskiego” oraz budowania potencjału Polski w NATO daje przekonanie, że Polska będzie bezpieczna.

Gen. Maciej Klisz ma nieść polskie doświadczenie do „sił sojuszniczych”

Przed wręczeniem gen. Nowakowi aktu mianowania prezydent zwolnił ze stanowiska dotychczasowego dowódcę operacyjnego gen. broni Macieja Klisza. Wiąże się to z jego awansem – gen. Klisz, jak ujawnił prezydent, obejmie stanowisko szefa sztabu w Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych NATO w Brunssum. Nawrocki pogratulował gen. Kliszowi i życzył mu, by swoje doświadczenie „zaniósł do naszych sił sojuszniczych i reprezentował Polskę najlepiej, jak potrafi”.

– To jest ważny etap, nie finał moim zdaniem kariery (...). Dziś to jest szef Sztabu Dowództwa w Brunssum, ale za cztery lata Polska po raz pierwszy w historii obejmie dowództwo nad Siłami Połączonymi (NATO) – mówił z kolei wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.