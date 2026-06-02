Gen. Maciej Klisz
O wyznaczeniu gen. Nowaka na nowego dowódcę operacyjnego poinformował dzień wcześniej szef BBN Bartosz Grodecki.
Prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o mianowaniu gen. dyw. pil. Ireneusza Nowaka na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojn...
W czasie uroczystego wręczenia aktu mianowania na dowódcę operacyjnego gen. Nowakowi prezydent powiedział, że nowego dowódcę cechują: odwaga, determinacja i umiejętność podejmowania ważnych decyzji w ułamku sekundy.
Nawrocki podkreślił, że gen. Nowak jest „pilotem z krwi i kości”, który „niesie w sobie piękną tradycję polskich Sił Powietrznych i polskich pilotów, którzy służyli Rzeczpospolitej Polskiej w roku 1939 i w bitwie o całą wolną Europę pod niebem Wielkiej Brytanii”.
– Polski pilot, polski lotnik, to znaczy (…) odwaga, determinacja i umiejętność podejmowania ważnych decyzji w ułamku sekundy – dodał Nawrocki. Zaznaczył też, że „doświadczenie międzynarodowe i gotowość do budowania sojuszu polsko-amerykańskiego” oraz budowania potencjału Polski w NATO daje przekonanie, że Polska będzie bezpieczna.
Przed wręczeniem gen. Nowakowi aktu mianowania prezydent zwolnił ze stanowiska dotychczasowego dowódcę operacyjnego gen. broni Macieja Klisza. Wiąże się to z jego awansem – gen. Klisz, jak ujawnił prezydent, obejmie stanowisko szefa sztabu w Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych NATO w Brunssum. Nawrocki pogratulował gen. Kliszowi i życzył mu, by swoje doświadczenie „zaniósł do naszych sił sojuszniczych i reprezentował Polskę najlepiej, jak potrafi”.
– To jest ważny etap, nie finał moim zdaniem kariery (...). Dziś to jest szef Sztabu Dowództwa w Brunssum, ale za cztery lata Polska po raz pierwszy w historii obejmie dowództwo nad Siłami Połączonymi (NATO) – mówił z kolei wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
