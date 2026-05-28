Z tego artykułu dowiesz się: Jakie konkretne zaniedbania związane z aktem o usługach cyfrowych doprowadziły do nałożenia na Temu 200 mln euro kary.

Jakie zagrożenia dla konsumentów stwarzają produkty z Temu, co wykazało unijne dochodzenie z użyciem metody „tajemniczy zakup”.

Na czym polega rynkowa przewaga chińskiej platformy i jak wpływa ona na europejską branżę e-commerce.

Komisja Europejska podaje w komunikacie, że Temu nie przeanalizowało i nie oceniło z należytą starannością ryzyka związanego z oferowaniem nielegalnych produktów na swojej platformie, jak i wynikających z tego szkód dla konsumentów w Unii Europejskiej.

Zdaniem Komisji dowody, którymi dysponuje, wskazują że istnieje duże prawdopodobieństwo, że konsumenci w UE natkną się na nielegalne produkty na Temu.

Temu sprzedaje podróbki

Chińska platforma od lat jest solą w oku nie tylko europejskiego nadzoru, ale także innych sprzedawców internetowych. Chodzi o oferowanie nieprzebadanych i często nielegalnych produktów wprost od chińskich producentów w bardzo niskich cenach. Europejska branża internetowa nie jest w stanie z nimi konkurować cenowo, ponieważ musi spełniać szereg wymogów, które Chińczycy omijają. Ich popularność rośnie, Temu ma największą liczbę użytkowników w polskim e-handlu, choć zakupy popularniejsze są wciąż na Allegro.

Komisja podaje, że ocena ryzyka przeprowadzona przez Temu w 2024 r. nie spełnia standardów określonych w akcie o usługach cyfrowych. Zarzuca firmie, że wspomniana ocena opiera się na ogólnych informacjach na temat ryzyka związanego z całym sektorem handlu elektronicznego, a nie na konkretnych dowodach dotyczących usług własnych Temu, w tym na publicznych sprawozdaniach i testach.

Temu także nie oceniło właściwie, w jaki sposób projekt jej usługi – w tym systemy rekomendacji i programy promocji produktów przez powiązanych influencerów – mogą zwiększyć ryzyko rozpowszechniania nielegalnych produktów.

Zgodnie z aktem o usługach cyfrowych wyznaczone duże platformy internetowe są zobowiązane do starannej oceny ryzyka systemowego związanego z ich usługami i przyjęcia odpowiednich środków łagodzących. Postępowanie wobec Temu w sprawie zwodniczych promocji prowadzi także polski UOKiK.

Wysoka kara dla Temu

Nałożona grzywna została obliczona z uwzględnieniem charakteru naruszenia, jego wagi w odniesieniu do użytkowników z UE, których dotyczy naruszenie, oraz czasu jego trwania. Nieprzeprowadzenie właściwej oceny ryzyka – jednego z fundamentów struktury aktu o usługach cyfrowych – stanowi jego szczególnie poważne naruszenie.

Temu ma czas do 28 sierpnia 2026 r. na przedłożenie Komisji planu działania, zgodnie z wymogami art. 75 aktu o usługach cyfrowych. Plan musi określać środki mające na celu zaradzenie naruszeniu jego obowiązków w zakresie oceny ryzyka. Europejska Rada ds. Usług Cyfrowych będzie miała miesiąc od otrzymania planu na wydanie opinii. Następnie Komisja będzie miała kolejny miesiąc na przyjęcie ostatecznej decyzji i ustalenie rozsądnego terminu wdrożenia.

Nieprzestrzeganie decyzji może prowadzić do nałożenia okresowych kar pieniężnych. Komisja nadal współpracuje z Temu w celu zapewnienia zgodności z decyzją i ogólnie z aktem o usługach cyfrowych. Na horyzoncie są też inne przepisy, które mają ograniczyć ekspansję platformy w UE, choć niekoniecznie muszą spełnić swoje zadanie.

– Oceny ryzyka nie są ćwiczeniami polegającymi na zaznaczaniu ramek – stanowią one podstawę aktu o usługach cyfrowych. W ocenie ryzyka przeprowadzonej przez Temu niedoszacowano konkretnych zagrożeń, nie określono ich szczegółowości, nie oparto ich na solidnych dowodach i nie są one wyczerpujące. Pozostawia regulatorów, użytkowników i opinię publiczną w niewiedzy o prawdziwej skali potencjalnych szkód powodowanych przez nielegalne produkty sprzedawane na Temu. Teraz nadszedł czas, aby Temu przestrzegało prawa – mówi Henna Virkkunen, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw suwerenności technologicznej, bezpieczeństwa i demokracji KE.