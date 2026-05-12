Sylwester Suszek po raz ostatni widziany jest w bazie paliwowej Mariana W., którego prokuratura dwa lata później oskarża o uprowadzenie. Wraz z Suszkiem miał zniknąć klucz do portfela kryptowalut wartego dziś ok. 330 mln euro. Biznesmena szuka dziś nie tylko prokuratura, ale i sami poszkodowani.
Czy Sylwester Suszek żyje? Jego rodzina jest przekonana, że nie. To również najmocniejsza hipoteza śledczych. Nie wszyscy są tego zdania. – Analiza zachowania Sylwestra Suszka z ostatnich ośmiu miesięcy przed zaginięciem wskazuje, że deponował majątek na świecie m.in. w Londynie, na Cyprze, co może świadczyć o tym, że było to zniknięcie intencjonalne, świadome i zaplanowane – mówi Wojciech Koszczyński, prywatny detektyw wynajęty przez grupę inwestorów kryptogiełdy, by znalazł „polskiego króla kryptowalut”.
– Operacje zmiany tożsamości i całkowitego zniknięcia oferują takie kraje jak Kolumbia czy Bałkany. Są nie tylko bardzo drogie. Bada się, czy osoba taka jest w stanie całkowicie odciąć się od rodziny, zniknąć na zawsze. To jest bardzo trudne i nie każdy by to potrafił. Ale czasem gwarancją jest bezpieczeństwo i życie swoich bliskich – dodaje Koszczyński. To on odnalazł ukrywających się w Hiszpanii Joannę S. i jej syna Mikhaela, którzy oszukali na inwestycje w rzeźby tysiące osób w Polsce i Szwecji. Nie wyklucza, że Suszek mógł zostać zlikwidowany przez grupę przestępczą lub popełnił samobójstwo tak, by ciała nikt nigdy nie znalazł. – Uważam jednak, że to scenariusze mniej realne – dodaje.
Czytaj więcej
Najnowszy sondaż Opinia24 przeprowadzony na zlecenie RMF FM pokazuje, że Polacy odpowiedzialności za aferę związaną z giełdą kryptowalut Zonmdacryp...
Według Nicole Suszek, siostry zaginionego, odpowiedzi na pytanie, co naprawdę stało się z jej bratem należy szukać nie w rosyjskich powiązaniach, jakie forsują niektóre środowiska i media, ale wśród najbliższych ludzi Sylwka. – Ja się niczego nie boję. Oni zniszczyli niejednego „Sylwka” i nadal są bezkarni – mówi ze smutkiem.
Pełna wersja reportażu Izabeli Kacprzak w środowej „Rzeczpospolitej” i na www.rp.pl.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas