Z badania wynika, że 16 proc. ankietowanych uznaje prezydenta za głównego winowajcę afery Zondacrypto. To najwyższy wynik spośród wszystkich wskazywanych osób i instytucji.
Niewiele mniej respondentów – 15 proc. – odpowiedzialnością obarcza rząd. Wyniki sugerują, że część społeczeństwa oczekuje od władz państwowych skuteczniejszego nadzoru nad rynkiem kryptowalut oraz działań ograniczających ryzyko podobnych kryzysów w przyszłości.
Na trzecim miejscu znalazły się instytucje nadzoru finansowego, które za odpowiedzialne uznaje 12 proc. badanych. Respondenci wskazywali także inne podmioty publiczne i państwowe.
Sprawa Zondacrypto wraca do Sejmu – w myśl zasady do trzech razy sztuka.
Według sondażu: 9 proc. ankietowanych obwinia Polski Komitet Olimpijski, 8 proc. wskazuje służby specjalne, a 5 proc. wymienia inne instytucje. Jedynie 2 proc. respondentów uważa, że w sprawie afery Zondacrypto nikt nie ponosi winy.
Badanie pokazuje jednocześnie, że sprawa nie przebiła się jeszcze do świadomości całego społeczeństwa. Aż 21 proc. respondentów przyznało, że nie słyszało o aferze Zondacrypto.
Jeszcze większa grupa – 32 proc. badanych – zadeklarowała, że nie ma wyrobionej opinii na temat odpowiedzialności za kryzys lub nie potrafi wskazać konkretnych winnych.
Wykorzystując aferę Zondacrytpo, premier Donald Tusk po raz trzeci przyjmuje ustawę o kryptowalutach, stawiając prezydenta w sytuacji bez wyjścia.
Zondacrypto była największą polską giełdą pozwalającą na obrót kryptowalutami (należąca do spółki zarejestrowanej w Estonii). W kwietniu pojawiły się informacje o problemach giełdy z płynnością finansową, a 16 kwietnia szef Zondacrypto, Przemysław Kral ujawnił, że nie ma klucza dostępu do tzw. zimnego portfela, zawierającego 4 500 bitcoinów (ich wartość to ok. 330 milionów dolarów). Ze słów Krala wynikało, że klucz posiada Sylwester Suszek, założyciel giełdy BitBay, poprzednika Zondacrypto, który zaginął w 2022 roku i do dziś jego los jest nieznany.
17 kwietnia Kral miał wyjechać do Izraela (posiada obywatelstwo tego kraju, co oznacza, że nie grozi mu ekstradycja z Izraela do Polski).
Rada nadzorcza zarejestrowanej w Estonii spółki, która była operatorem Zondacrypto, podała się do dymisji, a Kral pożegnał się mailowo ze współpracownikami, którzy zaczęli otrzymywać wypowiedzenia w związku z „całkowitą likwidacją pracodawcy”.
Szacuje się, że poszkodowanych w sprawie Zondacrypto może być kilkadziesiąt tysięcy osób, które straciły co najmniej 350 mln złotych (choć ostateczna wysokość strat może być nawet kilkukrotnie wyższa). Prokuratura wszczęła już śledztwo w tej sprawie. Z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wynika, że zdecydowana większość (ponad 82 proc.) jest przeciw państwowej pomocy dla klientów Zondacrypto, a 58,7 proc. jest zdania, że inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę z ryzyka.
