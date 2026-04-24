Polska nie ma podpisanej z Izraelem dwustronnej umowy dotyczącej ekstradycji.

Przemysław Kral ma obywatelstwo Izraela. To oznacza, że nie ma szans na jego wydanie Polsce

Kral w ostatnich latach mieszkał poza Polską – w Monako. Onet ustalił jednak i potwierdził to w kilku źródłach, że obecnie Kral wyjechał do Izraela. Szef Zondacrypto ma izraelskie obywatelstwo, co oznacza w praktyce, że nie ma szans, by został wydany przez Izrael Polsce (Tel Awiw nie przekazuje innym państwom swoich obywateli).

Z informacji Onetu wynika, że Kral do Izraela wyjechał już 17 kwietnia. Wybrał ten kraj właśnie ze względu na posiadane izraelskie obywatelstwo. Szef Zondacrypto zabezpiecza się w ten sposób na wypadek, gdyby miał problemy z polskim wymiarem sprawiedliwości. Obecność szefa Zondacrypto w Izraelu potwierdza Onetowi również źródło rządowe.

Kral znalazł się w ostatnich dniach w centrum zainteresowania w związku z upadkiem kierowanej przez niego giełdy Zondacrypto. Do prokuratury zgłaszają się kolejne osoby, które nie mogą wypłacić środków ze swoich kont na giełdzie. Prokuratura szacuje, że straty klientów spowodowane upadkiem giełdy sięgają ok. 350 mln złotych, ale – według ustaleń Onetu – mogą być nawet kilkukrotnie wyższe. Codziennie do śledczych mają zgłaszać się kolejne poszkodowane osoby.

Szef Zondacrypto 16 kwietnia ujawnił publicznie, że nie ma dostępu do tzw. zimnego portfela, zawierającego 4 500 bitcoinów (ich wartość to ok. 330 milionów dolarów), do którego klucz posiada Sylwester Suszek, założyciel giełdy BitBay, poprzednika Zondacrypto. Suszek zaginął w 2022 roku w tajemniczych okolicznościach i do dziś nie wiadomo, jakie są jego losy. W nagraniu z 16 kwietnia Kral zaapelował do Suszka, by ten przekazał mu klucz do portfela. ;– Być może to ogląda, apeluję, by wykonał umowę i przekazał klucze prywatne do tego adresu – mówił Kral na nagraniu. Tymczasem – jak pisze Onet – śledczy z Prokuratury Krajowej prowadzący śledztwo ws. zaginięcia Suszka są przekonani, że twórca BitBay nie żyje.

W ostatnich dniach Kral pożegnał się – za pośrednictwem internetu – ze współpracownikami, którzy zaczęli otrzymywać wypowiedzenia umów o pracę w związku z „całkowitą likwidacją pracodawcy”. Do dymisji podała się cała rada nadzorcza zarejestrowanej w Estonii spółki, która była operatorem Zondacrypto. 23 kwietnia wieczorem przestała działać strona Zondacrypto. Z kolei Szymon Jadczak, dziennikarz Wirtualnej Polski poinformował, że firmowe konto mailowe Krala przestało działać. Nie działają też e-maile pracowników Zondacrypto i kanał w komunikatorze Slack używany do komunikacji w tej firmie.

„Rzeczpospolita” ujawniła 22 kwietnia, że Suszek, założyciel BitBay, poprzednika Zondacrypto, w 2017 roku przetransferował udziały w giełdzie kryptowalut do utworzonych trzech spółek w Zjednoczonych Emiratach Arabskich To wtedy wokół giełdy mogły pojawiać się „pieniądze związane z wielkimi piramidami finansowymi powiązanymi z rosyjskimi mafiami, z rosyjskimi służbami”, o których mówił na konferencji z 17 kwietnia koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. O rosyjskich tropach w związku z Zondacrypto mówił też premier Donald Tusk.