Mamy wyniki nowego sondażu preferencji partyjnych
KO w sondażu przeprowadzonym między 28 kwietnia a 11 maja uzyskuje 36,89 proc. poparcia, notując niewielki (0,7 punktu procentowego) spadek poparcia. Poprzedni sondaż OGB przeprowadziło w dniach 16-27 kwietnia.
Mimo stagnacji poparcia partia Donalda Tuska zwiększa przewagę nad PiS, który może liczyć na 26,63 proc. głosów. Od poprzedniego badania partia Jarosława Kaczyńskiego straciła 2,8 punktu procentowego poparcia - żadna partia notowana w sondażu nie zanotowała takiego spadku.
Na podium jest jeszcze Konfederacja, która może liczyć na 13,08 proc. głosów (spadek o 0,2 punktu procentowego). Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą chce głosować 11,23 proc. badanych. Konfederacja Korony Polskiej od poprzedniego badania zyskała 3 punkty procentowe i jest to największy wzrost poparcia dla partii uwzględnionych w sondażu.
Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)
Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)
Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)
Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)
Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)
Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)
Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)
Próg wyborczy przekracza jeszcze Nowa Lewica, która może liczyć na 6,02 proc. głosów. Oznacza to wzrost o 1,4 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego badania.
Poniżej progu wyborczego znajdują się Partia Razem (2,5 proc., spadek o 0,9 punktu proc.), PSL (2,14 proc., wzrost o 0,4 punktu proc.) i Polska 2050 (1,15 proc., spadek o 0,5 punktu procentowego). Dwie ostatnie partie współtworzą obecnie koalicję rządzącą z KO i Nową Lewicą.
W przeliczeniu na mandaty takie wyniki oznaczają, że Koalicja Obywatelska zdobyłaby 201 miejsc w Sejmie, PiS mógłby liczyć na 140 mandatów, Konfederacja – na 59 mandatów, Konfederacja Korony Polskiej – na 48 mandatów, a Nowa Lewica – na 12 mandatów.
Gdyby szacunki OGB okazały się poprawne, wówczas PiS chcąc zbudować większość potrzebowałby koalicji z obiema Konfederacjami – taka koalicja miałaby w Sejmie 247 głosów (to o jeden mandat mniej niż po wyborach w 2023 roku miała koalicja KO-PSL-Polska 2050-Nowa Lewica, potem ta liczba zmniejszyła się po przejściu Razem do opozycji).
Z kolei KO nie byłaby w stanie zbudować większości z Nową Lewicą (zabrakłoby jej do tego 18 mandatów), ale byłaby w stanie zbudować koalicję większościową z Konfederacją - taka koalicja miałaby 260 mandatów.
W porównaniu do obecnego układu sił w Sejmie Koalicja Obywatelska powiększyłaby stan posiadania o 44 mandaty, a PiS straciłby 54 miejsca w Sejmie. Wszystkie 65 mandatów straciłaby Trzecia Droga (Polska 2050, PSL), która nie weszłaby do Sejmu. Najwięcej – bo 41 mandatów – zyskałaby Konfederacja, a gdyby do tego wyniku doliczyć wynik Konfederacji Korony Polskiej (obie partie startowały z jednej listy w 2023 roku), wówczas Konfederacja powiększa stan posiadania o 89 mandatów. Nowa Lewica straciłaby 14 mandatów.
