Walne zgromadzenie akcjonariuszy dewelopera przegłosowało uchwały porządkujące, w tym scalenie akcji i podwyższenie kapitału – przed spodziewanym powrotem na giełdę. O tym, że Robyg przymierza się do powrotu na GPW pisaliśmy jako pierwsi miesiąc temu. Na początku marca Robyg potwierdził te informacje.

Robyg z uchwaloną emisją nowych akcji. Przygotowania do IPO

Uchwała o podwyższeniu kapitału przewiduje emisję w ramach oferty publicznej do 9,65 mln papierów. To 9 proc. w podwyższonym kapitale, co implikuje, że ewentualne IPO obejmie też część akcji TAG-a, by zapewnić odpowiedni free-float.

Zastrzeżono, że nie zapadła ostateczna decyzja o tym, czy i kiedy przeprowadzić ofertę.

„W razie przeprowadzenia oferty, środki zostaną wykorzystane na rozwój działalności, w szczególności na sfinansowanie nabycia gruntów” – czytamy w raporcie bieżącym.

Podstawowym wskaźnikiem stosowanym wobec deweloperów mieszkaniowych jest cena do wartości księgowej (C/WK). Porównywalne do Robyga, mierząc liczbą sprzedawanych mieszkań, spółki mają zróżnicowane wskaźniki, od 1,38 (Atal), przez 2,11 (Archicom), 2,29 (Develia), 2,39 (Murapol) po 3,03 (Dom Development). Średnia to 2,24. Implikuje to wartość Robyga między 2,9 mld a 6,4 mld zł, a nowej emisji między 260 mln a 580 mln zł.

Ekspert: Czynniki ryzyka są, ale nie dyskwalifikują IPO dewelopera mieszkaniowego

– Moment na IPO spółki mieszkaniowej spółki deweloperskiej wydaje się dość dobry, choć jeszcze dwa miesiące temu byłby idealny – komentuje Jan Dziekoński, główny ekonomista w portalu RynekPierwotny.pl. – Wówczas mieliśmy perspektywę niskiej inflacji kosztowej, spadających stóp procentowych, systematycznie rosnącego popytu na mieszkania i bicia rekordów finansowych i sprzedaży przez największych giełdowych deweloperów. Odzwierciedlał to rekordowy poziom indeksu WIG-Nieruchomości czy poszczególnych topowych deweloperów, który wyceniał i dobrą sprzedaż z 2023 r. i I połowy 2024 r., jak i dobre perspektywy na przyszłość – dodaje. Zastrzega, że wybuch wojny w Zatoce Perskiej przyniósł zwrot o 180 stopni pod względem inflacji, oraz oczekiwań kosztów finansowania, kredytów i przyszłego potencjału popytowego.

– W efekcie notowania firm osunęły się o kilka, kilkanaście procent. To nie jest zasadniczy hamulec dla IPO, choć może nieco osłabić popyt czy cenę, z jaką oferent wyszedłby na rynek, ale naszym zdaniem takiego IPO nie zablokuje. Ważniejsze wydają się ryzyka, jakie czają się przed nami: np. czy w Zatoce Perskiej dojdzie do eskalacji? Czy sektor private credit nie wygeneruje zawirowań na rynkach finansowych? Czy pomysły podatku quasi-katastralnego nie złapią wiatru w żagle w Sejmie? Niemniej żadne z nich nie dyskwalifikuje dzisiaj takiego IPO – mówi Dziekoński.

Robyg na dwóch nogach. Sprzedaż mieszkań Kowalskim i produkcja dla platformy Vantage Rent

W 2025 r. grupa sprzedała 2,5 tys. mieszkań, o 33 proc. więcej niż rok wcześniej, i nastawia się na lepszy wynik. Na koniec grudnia w ofercie spółka miała 2,2 tys. lokali, z czego 5 proc. gotowych.

Robyg świadczy też usługi generalnego wykonawstwa spółce Vantage Development (również w portfelu TAG Immobilien) prowadzącej platformę mieszkań na wynajem Vantage Rent.

W 2025 r. deweloperska grupa zaksięgowała 1,55 mld zł przychodów, o 18,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej zwiększył się o 26,6 proc., do prawie 318 mln zł. Przychody z działalności deweloperskiej wyniosły 1,1 mld zł, o 1,5 proc. mniej niż rok wcześniej, chociaż grupa przekazała klientom o 27 proc. mniej lokali – 1,7 tys. Rentowność brutto ze sprzedaży wzrosła z 27 proc. do 31,4 proc.

Obligacje Robyga notowane są na Catalyście. Spółka była na GPW do 2018 r., kiedy to została zdjęta po przejęciu przez fundusz z rodziny Goldman Sachs. Na początku 2022 r. dewelopera za 2,5 mld zł kupił TAG Immobilien, niemiecki gigant PRS.