Instytut uważa, że potrzebne jest rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem nowego znaku ostrzegawczego, który informowałby o ryzyku związanym z korzystaniem z telefonu komórkowego w ruchu drogowym. Apel ma związek z przypadającym 15 lipca Światowym Dniem Bez Telefonu Komórkowego.

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„Proponujemy znak w formule ostrzegawczej: trójkątne pole, czerwone obrzeże, żółte tło oraz czarny symbol osób patrzących w telefony komórkowe. Robocza nazwa znaku mogłaby brzmieć: Uwaga — piesi korzystający z telefonów, albo szerzej: Uwaga — uczestnicy ruchu rozproszeni telefonem” – napisano w piśmie adresowanym do szefa MI Dariusza Klimczaka.

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Nowy znak miałby ostrzegać kierowców w miejscach szczególnego ryzyka

Wnioskodawcy proponują też uruchomienie pilotażu rozwiązania i kampanii edukacyjnej.

„Nie chodzi o tworzenie kolejnego symbolu dla samego symbolu. Chodzi o prosty, widoczny komunikat w miejscach realnego ryzyka: przy przejściach dla pieszych, w pobliżu szkół, uczelni, przystanków, dworców, centrów handlowych, skrzyżowań oraz innych miejsc o dużym natężeniu ruchu pieszego” — podkreślił w piśmie do ministra prezes ISO Rafał Górski.

Autorzy apelu przypominają, że polskie prawo zakazuje już pieszym korzystania z telefonów podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię, torowisko czy drogę dla rowerów, jeśli ogranicza to obserwację sytuacji.

Z kolei kierowcy mają zakaz korzystania podczas jazdy z aparatów wymagających trzymania słuchawki w ręku. Jednak, zdaniem ISO, same zakazy i mandaty jednak nie wystarczą, a znak drogowy działa prewencyjnie i edukacyjnie dokładnie w miejscu zagrożenia.

Przypomnienie bez przerzucania odpowiedzialności na pieszych

W wystąpieniu do Ministerstwa Infrastruktury organizacja sformułowała pięć głównych postulatów: o przeprowadzenie analizy zasadności wdrożenia nowego znaku, przygotowanie propozycji jego wzoru oraz zasad stosowania, uruchomienie programu pilotażowego w wybranych miastach (szczególnie przy szkołach, uczelniach i dworcach), rozpoczęcie prac nad zmianą rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz przepisów technicznych i objęcie tematu ogólnokrajową kampanią edukacyjną pod hasłem: „Podnieś głowę. Odłóż telefon. Przejdź bezpiecznie”.

ISO zaznacza, że propozycja nie ma na celu przerzucania odpowiedzialności na pieszych ani zwalniania kierowców z zachowania szczególnej ostrożności. Ma jedynie przypominać, że chwila nieuwagi ze smartfonem w ręku drastycznie spowalnia czas reakcji. Instytut zadeklarował gotowość do udziału w konsultacjach społecznych oraz bezpłatnego przekazania resortowi projektów graficznych nowego znaku.