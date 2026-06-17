Wyrok zaskarżyli obrońcy. Argumentują, że nie ma dowodów jednoznacznie potwierdzających, że to ich klienci siedzieli wtedy za kierownicą, kwestionują też prędkość, jaką osiągnęły oba samochody. Chcą uniewinnienia lub uchylenia wyroku.

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Orzeczenie sądu odwoławczego ma być ogłoszone pod koniec czerwca.

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Nielegalne wyścigi po ulicach Białegostoku

Rajd ulicami Białegostoku miał miejsce w nocy 12 czerwca 2024 r. Pojazdy, jadące z ogromną prędkością, zostały zarejestrowane na ulicach stanowiących tzw. śródmiejską obwodnicę miasta – Ciołkowskiego i Alei Niepodległości.

Dozwolona tam prędkość to 70 km/h, ale zarzutami z Kodeksu wykroczeń Komenda Miejska Policji w Białymstoku objęła też odcinek, gdzie jest ograniczenie do 50 km/h.

Kto jechał autami marki BMW z taką prędkością, policja ustaliła na podstawie filmu zamieszczonego w internecie. W jej ocenie były to nielegalne wyścigi samochodowe. Obwinieni mają 29 i 35 lat. Jeden – według zarzutów – jechał ze średnią prędkością 143 km/h, a odcinkowo ponad 314 km/h, drugi – ze średnią prędkością od 143 km/h do 165 km/h, a odcinkowo – ponad 286 km/h. Pierwszemu z nich policja zarzuca również kierowanie autem bez uprawnień.

Obaj mężczyźni nie przyznają się do zarzutów. Jeden z nich w śledztwie mówił, że autem jechał nie on, ale jego ojciec, który wtedy czasowo był w Polsce, a na stałe mieszka w Serbii. Sąd Rejonowy w Białymstoku obu kierowców uznał za winnych i skazał na kary po 10 tys. zł grzywny, orzekł też trzyletnie zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Live z rajdu na portalu społecznościowym kluczowym dowodem

Za kluczowy dowód sąd uznał opinię biegłego dotyczącą prędkości, z jaką jechali obaj obwinieni. Ekspert badał w tym celu relację live z telefonu komórkowego zamieszczoną na jednym z portali społecznościowych. Kwestionując prędkość, obrońcy chcieli powołania przed sądem biegłego, który by ocenił, czy doszło do jakichś przeróbek w układzie napędowym lub do zmiany oprogramowania samochodów, by mogły osiągnąć większą prędkość, niż zapisana fabrycznie jako maksymalna.

Wniosek o powołanie takiego biegłego z zakresu motoryzacji powtórzyli w apelacjach; sąd okręgowy go jednak nie uwzględnił. W mowach końcowych obrońców pojawił się m.in. argument dotyczący zagrożenia w ruchu drogowym.

Jeden z adwokatów przekonywał - odwołując się do zapisów art. 86 par. 1 Kodeksu wykroczeń - iż to zagrożenie musi być konkretne, a nie jedynie abstrakcyjne. Jak mówił, nie ma dowodów, by kierowca zagrażał komukolwiek, bo przejazd był w nocy, nie było tam pieszych ani żadnych innych samochodów, oprócz aut osób obwinionych.