Stan Tymiński i Grzegorz Braun
Polska wygrała 26 marca na Stadionie Narodowym z Albanią, zachowując wówczas szanse na grę w mistrzostwach świata. Dobre humory dopisywały tego dnia nie tylko piłkarzom, ale też politykom, którzy chętnie fotografowali się na trybunach największej areny piłkarskiej w Polsce. Był wśród nich lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun, który zamieścił kilka wpisów w mediach społecznościowych, w tym jeden wyjątkowo sugestywny: „na rozpoczęcie meczu zdążył Janusz Waluś”.
Zdjęcia przedstawiały Brauna w towarzystwie Walusia, zamachowca politycznego, który w 1993 r. zastrzelił w RPA czarnoskórego przywódcę komunistów Chrisa Haniego. W kadrze widoczny jest też Stan Tymiński, jedna z najbardziej zagadkowych osób w historii polskiej polityki, przedsiębiorca prowadzący interesy za oceanem, który w 1990 r. nieoczekiwanie wszedł do drugiej tury wyborów prezydenckich z Lechem Wałęsą. I te dwie osoby mogą być w 2027 r. lokomotywami wyborczymi Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.
Tymiński sam poinformował o tym na dwa dni przed meczem z Albanią podczas wywiadu w Kanale Zero. – Prawdopodobnie będę kandydatem na senatora, być może na posła, to zależy od pana Grzegorza Brauna, naszego lidera. Decyzję podejmę na jesieni, na zjeździe Konfederacji Korony Polskiej – mówił.
Start Janusza Walusia nie jest jeszcze potwierdzony, ale prawdopodobny, o czym świadczy wypowiedź dla „Rzeczpospolitej” Janusza Korwin-Mikkego, byłego lidera Konfederacji, współpracującego dziś z Braunem. – Gorąco popieram start Janusza Walusia, bezkompromisowego antykomunisty, który swoje już odsiedział – mówi nam Korwin-Mikke.
Z naszych rozmów wynika, że Braun chciałby skorzystać z popularności Walusia w skrajnie prawicowych środowiskach kibicowskich. Zresztą niektóre media zaczęły analizować już, czy wyrok dożywotniego więzienia, który Waluś usłyszał w RPA, nie będzie przeszkodą w kandydowaniu. Przykładowo były przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński mówił „Dziennikowi Gazecie Prawnej”, że w przepisach jest luka, bo choć Konstytucja zabrania kandydowania osobom skazanym, przepis ten odnosi się tylko do sytuacji, w których wyrok został wydany przez polski sąd.
Jednak na Tymińskim i Walusiu nie kończy się lista znanych i często kontrowersyjnych osób, które mogą zasilić listy Grzegorza Brauna.
Z naszych rozmów wynika, że choć wybory mają odbyć się dopiero za półtora roku, w Konfederacji Korony Polskiej trwają już przymiarki do konstruowania list. – W ich ramach Braun rozdaje „jedynki” wyjątkowo chętnie – mówi jeden z naszych rozmówców, zaznaczając, że w związku z tym do nazwisk należy podchodzić z dystansem.
Niektóre jednak wydają się w miarę pewne. Oprócz obecnych posłów KKP, takich jak Roman Fritz, Włodzimierz Skalik i Sławomir Zawiślak, na listach niemal na pewno znajdzie się Janusz Korwin-Mikke. Z naszych rozmów wynika, że za półtora roku może liczyć na „jedynkę” w którymś z tzw. okręgów biorących.
– Mamy dwie partie, jedna się nazywa Korona, druga się nazywa KORWiN, które są sobie bliskie i wspierają się pomimo różnic programowych. Jeszcze zobaczymy, w jakim układzie będzie opłacało się startować, żeby dostać możliwie najwięcej głosów – mówi nieco enigmatycznie Janusz Korwin-Mikke.
Jednak sam Braun przyznawał już otwarcie, że jednym z jego celów jest polityczna rehabilitacja Korwin-Mikkego, co raczej przesądza start tego drugiego. To samo zresztą Braun opowiadał o Mateuszu Piskorskim, kolejnym dość pewnym kandydacie w wyborach do Sejmu. Ten ostatni był posłem Samoobrony w latach 2005-2007, jednak medialną sławę zyskał głównie za sprawą zatrzymania w 2016 r. przez ABW pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji i Chin. Odsiedział w areszcie trzy lata, a w końcu wypuszczono go za kaucją.
W ubiegłym roku podczas spotkania w Szczecinie Grzegorz Braun pojawił się w towarzystwie Piskorskiego oraz Tomasza Sommera, redaktora naczelnego skrajnie prawicowego pisma „Najwyższy Czas”, znanego m.in. z publikacji wskazujących, że za zbrodnię na Żydach w Jedwabnem nie odpowiadają Polacy. Sommer to kolejna dość prawdopodobna „jedynka” w wyborach, choć on sam nie składa wiążących deklaracji. – Nie ma jeszcze podstaw, by cokolwiek przesądzać – mówi Tomasz Sommer „Rzeczpospolitej”.
Bardziej pewnie o swoim starcie wypowiada się Sebastian Pitoń, architekt z Podhala, o którym głośno stało się w czasie COVID-19, gdy kwestionował istnienie pandemii i zainicjował akcję „Góralskie veto”. – Będę startował z mojego 14. okręgu, obejmującego Podhale i Nowy Sącz. Na Podhalu mamy dość mocną identyfikację regionalną, więc nie biorę pod uwagę kandydowania z innego miejsca – zaznacza Sebastian Pitoń.
Na listach do Sejmu ma znaleźć się też były poseł Kukiz’15 Jacek Wilk i w zasadzie na tym kończy się lista nazwisk pewnych. A zaczyna tych, co do których kandydowania są większe wątpliwości.
Nie zmienia to jednak faktu, że są to często nazwiska znane. Rozmawiając z osobami bliskimi Braunowi, można odnieść wrażenie, że ściągnął on całą plejadę największych gwiazd skrajnie prawicowego życia społecznego, uwzględniając media. Jak wynika z krążących w partii plotek startować mogą m.in. znani prawicowi dziennikarze, w tym Marcin Rola z telewizji internetowej wRealu24, oraz autorzy dziennikarskich śledztw Wojciech Sumliński i Witold Gadowski. Zresztą ci dwaj ostatni już udzielają się społecznie, tworząc Ruch Obrony Polaków.
Wojciech Sumliński potwierdza „Rzeczpospolitej”, że otrzymywał propozycje o charakterze politycznym. – Odpowiem ogólnie: były i są propozycje startu z szeroko rozumianej Konfederacji, czy to w wyborach do Sejmu, czy do europarlamentu: z „jedynki” z Podlaskiego. Było to miłe, ale dziękowałem, nie skorzystałem, bo tak wcześniej, jak i dziś uważam, że jestem w miejscu, w którym powinienem być – niezależnego dziennikarza i pisarza, który służy opinii publicznej – bo to jest dobre miejsce – mówi nam.
– Otrzymuję propozycje z różnych stron, jednak wieści o mojej śmierci dziennikarskiej są mocno przesadzone – mówi z kolei „Rzeczpospolitej” Witold Gadowski.
Na nich lista osób z szeroko rozumianego świata mediów się jednak nie kończy, bo w grudniu ubiegłego roku Braun złożył publicznie propozycję startu do Senatu Monice Jaruzelskiej, córce ostatniego dyktatora PRL, byłej stylistce i byłej warszawskiej radnej, obecnie znanej głównie z prowadzenia własnego kanału na YouTube. Jaruzelska zapewniała nas jednak, że do parlamentu się nie wybiera. – Nie zamierzam bawić się w politykę, bo straciłabym wiarygodność jako autorka wywiadów – deklarowała w lutym „Rzeczpospolitej”.
Dlaczego tak często w układankach Brauna pojawia się Senat? To element jego przemyślanej strategii. Chodzi o to, że w odróżnieniu od proporcjonalnych wyborów do Sejmu, te do Senatu odbywają się w okręgach jednomandatowych, gdzie mandat zdobywa jeden kandydat z największym poparciem. Od 2019 r. najwięcej senatorów ma obecna koalicja rządząca, co odbywa się dzięki „paktowi senackiemu”, polegającemu na niewystawianiu w każdym jednomandatowym okręgu wyborczym więcej niż jednego uzgodnionego kandydata. W następnych wyborach tym tropem pójdą prawdopodobnie PiS i Konfederacja, zawierając własny pakt senacki – prawicowy. Braun chciałby zaszachować te dwie partie i wymusić na nich włączenie do paktu Konfederacji Korony Polskiej. Jednak kluczem jest posiadanie znanych nazwisk, podbijających stawkę Brauna w negocjacjach.
Oprócz Tymińskiego i Jaruzelskiej w tym kontekście wymieniany jest często Marek Woch, kandydat na prezydenta w 2025 r., który zajął co prawda ostatnie miejsce spośród 13 kandydatów, ale zdobył rozgłos w mediach. Obecnie Woch kieruje niewielkimi, skrajnie prawicowymi partiami, a w zeszłym roku wraz z Braunem ogłosił utworzenie „paktu prawicowego do Senatu”. – My nie będziemy czekać, z całym szacunkiem dla kolegów z PiS-u czy z neo-Konfederacji, bo nie mamy czasu. My już jesteśmy po porozumieniu, dogadani i wiemy, co mamy robić – zapowiadał Woch.
Jednak część naszych rozmówców wcale nie jest przekonanych co do startu Wocha, a w ogóle przedwyborcze układanki zmieniają się jak w kalejdoskopie. Np. coraz rzadziej słyszy się o możliwym kandydowaniu Mirosława Piotrowskiego, szefa partii Ruch Prawdziwa Europa-Europa Christi, którego jeszcze kilka miesięcy temu można było uznać za jednego z pewniaków w wyborach.
– Mamy jeszcze półtora roku do wyborów. Wszystkie spekulacje są póki co przedwczesne – przekonuje Tomasz Sommer.
Jeden z naszych rozmówców twierdzi jednak, że Braun już teraz wykuwa listy, wiedząc, że jego pięć minut w polityce może szybko minąć. – Według części sondaży Braun będzie miał w Sejmie grupę posłów, od których zależeć będzie powstanie każdej koalicji. On doskonale wie, o jaką stawkę toczy się gra – słyszymy.
