Kilka miesięcy negocjacji w sprawie paktu senackiego

- Ta część dobiegła końca. Pokazaliśmy, że umiemy się dogadać. Trwało to długo, bo i charaktery różne. To dobrze wróży na przyszłość. Mogę państwa i was zapewnić o jednej rzeczy, o bardzo ciężkiej pracy na rzecz paktu senackiego - mówił Włodzimierz Czarzasty.

- Cieszę się, że znów się widzimy w tym składzie. Myślę, że brakowało nam spotkań i sygnału, iż jesteśmy gotowi. Całej opozycji demokratycznej brakuje właśnie tego typu spotkań. Cieszę się, że dzisiaj się widzimy. Obiecuję, że będziemy ze sobą pracowali. Jesteśmy gotowi do tych wyborów - powiedział Robert Biedroń.

- Pójdziemy z różnych komitetów, ale żadna z naszych formacji nie będzie sobie wchodziła w drogę w tych wyborach do Senatu. Powtarzamy to, co okazało się sukcesem w roku 2019. To wielka sprawa, że zaufaliście wtedy i powierzyliście stery Senatu demokratycznej opozycji. Nie zawiedliśmy, wierzę, że grupa, która się powiększy po tych wyborach, dzięki waszej decyzji, będzie jeszcze sprawniej funkcjonować - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Jesteśmy tu nowi, ale bardzo się cieszymy, że możemy wziąć udział w tym porozumieniu, w pakcie senackim, który jest pokazaniem, na czym nam w polityce zależy. Nam zależy w Trzeciej Drodze na rozwiązywaniu spraw ludzi, a nie polityków. Na rozwiązywaniu spraw w sposób sprawny, który pokaże ludziom, że jest nadzieja, że nowa polityka jest możliwa - mówił Szymon Hołownia.

