To jednak nie koniec kontrowersji wokół wsparcia polskich służb dla Walusia. Polski konsulat zaskakująco intensywnie opiekował się nim, gdy siedział w więzieniu.

Z odpowiedzi na zapytania poselskie wynika, że morderca dostawał od polskich służb regularne prezenty

Tak wynika z odpowiedzi na zapytanie poselskie, którą w 2016 oku opisała „Rzeczpospolita”. „Konsul RP w Pretorii regularnie, przeciętnie co dwa miesiące, odwiedza pana Jakuba Janusza Walusia w zakładzie karnym, okazując mu możliwą pomoc i wsparcie. Na prośbę zainteresowanego dostarcza mu polską prasę, książki oraz materiały z internetu o tematyce historycznej (interesuje się dziejami Anglii i Portugalii), a przy okazji świąt i urodzin stara się przekazać drobne upominki, dotychczas były to między innymi: słownik angielsko-portugalski, zestaw płyt do nauki portugalskiego dla zaawansowanych czy radio z odtwarzaczem CD” – wyliczał ówczesny wiceszef MSZ Jan Dziedziczak.

I tego typu wsparcie raczej nie było krótkotrwałym incydentem. Cztery lata później nadeszła odpowiedź na inne zapytanie poselskie, tym razem podpisana była przez ówczesnego wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka. „Konsul regularnie, co miesiąc, odwiedza p. J. Walusia w zakładzie karnym, dostarcza polską prasę, książki oraz materiały o tematyce historycznej” – napisał Wawrzyk. Polskie służby miały pomagać też więźniowi zorganizować wizyty u dentysty.

Czy tego typu opieka nad Polakami siedzącymi w więzieniach za granicą jest czymś normalnym? W 2016 roku związany z lewicą były wiceszef MSZ Włodzimierz Cimoszewicz mówił nam, że nie, a „takie zachowanie konsula może świadczyć o demonstrowaniu sympatii dla więźnia”.