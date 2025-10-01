Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Izrael o „ostatniej szansie” mieszkańców Gazy. Armia przejmuje statki flotylli z pomocą

Minister obrony Izraela wezwał w środę wszystkich pozostałych Palestyńczyków do opuszczenia Gazy, określając to jako ich „ostatnią szansę”. Zapowiedział, że każdy, kto pozostanie w mieście, będzie uważany za zwolennika Hamasu i stanie się celem izraelskiej armii. IDF rozpoczęła akcję przejmowania statków Global Sumud Flotilla.

Publikacja: 01.10.2025 21:00

Jeden ze statków wchodzących w skład Global Sumud Flotilla. Zdjęcie z 26 września

Jeden ze statków wchodzących w skład Global Sumud Flotilla. Zdjęcie z 26 września

Foto: Reuters, Stefanos Rapanis

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie ultimatum mieszkańcom Gazy przedstawił Minister Obrony Izraela?
  • Jakie działania podejmuje izraelska armia w związku z flotyllą niosącą pomoc humanitarną?

  • Jaki plan pokojowy zaproponowała administracja Donalda Trumpa w kontekście konfliktu w Gazie?
  • Jakie były reakcje międzynarodowe na plan pokojowy przedstawiony przez Donalda Trumpa?
  • Jak Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża dostosowuje swoją działalność do sytuacji w Gazie?

Minister Izrael Katz zamieścił na platformie X wpis, w którym napisał, że ci, którzy pozostaną, będą traktowani jak terroryści.

To ostatnia szansa dla mieszkańców Gazy, którzy chcą przenieść się na południe i pozostawić terrorystów Hamasu odizolowanych w samym mieście Gaza, gdzie siły izraelskie nadal prowadzą intensywne działaniaCi, którzy pozostaną w Strefie Gazy, będą terrorystami i zwolennikami terroryzmu” - napisał Katz. Dodał, że  Siły Obronne Izraela są przygotowane na każdą ewentualność i zdecydowane kontynuować swoją działalność, aż do momentu, gdy wszyscy porwani zostaną odesłani, a Hamas rozbroi się, co jest jedyną drogą do zakończenia wojny

Od początku ofensywy izraelskiej w zeszłym miesiącu około 400 000 Palestyńczyków uciekło z dotkniętego głodem miasta Gaza, jednak pozostały w nim setki tysięcy ludzi, często dlatego, że nie stać ich na ucieczkę lub są zbyt osłabieni, by przebyć drogę do obozów na południu Strefy Gazy.

Reklama
Reklama

Według ministerstwa zdrowia w Gazie, które działa pod kontrolą Hamasu, w trakcie wojny zginęło ponad 66 000 Palestyńczyków, a prawie 170 000 zostało rannych. Resort nie rozróżnia w swoich statystykach cywilów od bojowników, ale zaznacza, że kobiety i dzieci stanowią około połowy ofiar śmiertelnych.

Ofensywa Hamasu sprzed prawie dwóch lat, która zapoczątkowała konflikt, pochłonęła około 1 200 ofiar w Izraelu, a 251 osób zostało porwanych. Większość zakładników zwolniono podczas wcześniejszych rozejmów, ale nadal około 48 osób jest przetrzymywanych w Gazie — 20 z nich izraelskie służby uważają za żywe.

Propozycja pokojowa Donalda Trumpa

Przedstawiony przez administrację Trumpa plan w 20 punktach zakłada warunek przekazania władzy przez Hamas, uwolnienia zakładników i rozbrojenia grupy w zamian za zwolnienie palestyńskich więźniów oraz zakończenie walk. Gwarantuje też dostawy pomocy humanitarnej i odbudowę Gazy, z zarządzaniem tym obszarem pod kontrolą międzynarodową. Nie przewiduje jednak perspektywy utworzenia państwa palestyńskiego.

Czytaj więcej

Beniamin Netanjahu i Donald Trump
Publicystyka
Jerzy Haszczyński: Czy Donald Trump wywalczył pokój dla Gazy? Rysują się problemy

Plan został pozytywnie oceniony przez Autonomię Palestyńską na Zachodnim Brzegu oraz państwa arabskie: Egipt, Jordanię, Indonezję, Pakistan, Turcję, Katar, Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

W środę minister spraw zagranicznych Egiptu Bader Abdelatty oznajmił jednak, że plan pokojowy Trumpa wymaga dalszych negocjacji nad pewnymi elementami. Podobne uwagi zgłaszał Katar, a Hamas oświadczył, że plan zostanie przeanalizowany, ale nie podał daty udzielenia odpowiedzi. 

Reklama
Reklama

Izraelska armia przejmuje statki Global Sumud Flotilla

Izraelskie siły ogłosiły, że od południa w środę pozwolą Palestyńczykom uciekać tylko na południe ze Strefy Gazy, zamykając jedyną otwartą drogę na północ. Około 90 proc. mieszkańców Gazy zostało przesiedlonych wielokrotnie, a codzienne zdobywanie jedzenia jest ogromnym wyzwaniem.

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża zawiesił działalność w Gazie, przenosząc personel na południe z powodu nasilonych walk.

Do czwartku 2 października miała dotrzeć do brzegu Gazy flotylla około 50 statków z Gretą Thunberg i innymi  aktywistami oraz symboliczną ilością pomocy humanitarnej, pod nazwą Global Sumud Flotilla. Organizatorzy zapowiadali największą do tej pory próbę przełamania morskiej blokady Izraela wobec Gazy. Spodziewali się jednak przechwycenia przez izraelskie okręty wojenne, co miało już miejsce w przeszłości.

Z ostatnich informacji wynika, że w środę wieczorem około 20 niezidentyfikowanych statków zbliżyło się do międzynarodowej flotylli, która próbuje dostarczyć pomoc do Strefy Gazy.

Pasażerowie zakładali kamizelki ratunkowe i przygotowywali się na przejęcie kontroli nad statkiem. Według relacji obecnej na pokładzie jednego ze statków Global Sumud Flotilla francuskiej europosłanki Rimy Hassan, izraelska armia przechwyciła już dwie jednostki flotylli.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński Osoby Donald Trump

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie ultimatum mieszkańcom Gazy przedstawił Minister Obrony Izraela?
  • Jakie działania podejmuje izraelska armia w związku z flotyllą niosącą pomoc humanitarną?

  • Jaki plan pokojowy zaproponowała administracja Donalda Trumpa w kontekście konfliktu w Gazie?
  • Jakie były reakcje międzynarodowe na plan pokojowy przedstawiony przez Donalda Trumpa?
  • Jak Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża dostosowuje swoją działalność do sytuacji w Gazie?
Pozostało jeszcze 90% artykułu

Minister Izrael Katz zamieścił na platformie X wpis, w którym napisał, że ci, którzy pozostaną, będą traktowani jak terroryści.

To ostatnia szansa dla mieszkańców Gazy, którzy chcą przenieść się na południe i pozostawić terrorystów Hamasu odizolowanych w samym mieście Gaza, gdzie siły izraelskie nadal prowadzą intensywne działaniaCi, którzy pozostaną w Strefie Gazy, będą terrorystami i zwolennikami terroryzmu” - napisał Katz. Dodał, że  Siły Obronne Izraela są przygotowane na każdą ewentualność i zdecydowane kontynuować swoją działalność, aż do momentu, gdy wszyscy porwani zostaną odesłani, a Hamas rozbroi się, co jest jedyną drogą do zakończenia wojny

Pozostało jeszcze 84% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Zaporoska Elektrownia Atomowa
Konflikty zbrojne
Największa elektrownia atomowa Europy w stanie krytycznym. Grozi nam nowy Czarnobyl?
Palestyńczycy oglądają skutki izraelskiego ataku w Strefie Gazy
Konflikty zbrojne
Dramatyczna decyzja Czerwonego Krzyża. „Zawieszamy działalność w Gazie”
Rosyjskie służby mają stać m.in. za podpaleniem hali przy ulicy Marywilskiej w Warszawie
Konflikty zbrojne
Jaka jest skala rosyjskich ataków w Europie? Moskwa werbuje kryminalistów
Prezydent USA Donald Trump kolejny raz w tym roku spotkał się z premierem Izraela Beniaminem Netanja
Konflikty zbrojne
Pokój na Bliskim Wschodzie? Donald Trump: Jesteśmy bliżej niż bardzo blisko
Podczas ubiegłotygodniowego spotkania w Nowym Jorku prezydentów Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Tru
Konflikty zbrojne
Jak daleko w głąb Rosji mogą sięgnąć Ukraińcy?
Reklama
Reklama
e-Wydanie