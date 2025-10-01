Izrael o „ostatniej szansie” mieszkańców Gazy. Armia przejmuje statki flotylli z pomocą

Aktualizacja: 01.10.2025 21:31 Publikacja: 01.10.2025 21:00
Jeden ze statków wchodzących w skład Global Sumud Flotilla. Zdjęcie z 26 września
Foto: Reuters, Stefanos Rapanis
Minister Izrael Katz zamieścił na platformie X wpis, w którym napisał, że ci, którzy pozostaną, będą traktowani jak terroryści.
„To ostatnia szansa dla mieszkańców Gazy, którzy chcą przenieść się na południe i pozostawić terrorystów Hamasu odizolowanych w samym mieście Gaza, gdzie siły izraelskie nadal prowadzą intensywne działania. Ci, którzy pozostaną w Strefie Gazy, będą terrorystami i zwolennikami terroryzmu” - napisał Katz. Dodał, że Siły Obronne Izraela są przygotowane na każdą ewentualność i zdecydowane kontynuować swoją działalność, aż do momentu, gdy wszyscy porwani zostaną odesłani, a Hamas rozbroi się, co jest jedyną drogą do zakończenia wojny
Od początku ofensywy izraelskiej w zeszłym miesiącu około 400 000 Palestyńczyków uciekło z dotkniętego głodem miasta Gaza, jednak pozostały w nim setki tysięcy ludzi, często dlatego, że nie stać ich na ucieczkę lub są zbyt osłabieni, by przebyć drogę do obozów na południu Strefy Gazy.
Według ministerstwa zdrowia w Gazie, które działa pod kontrolą Hamasu, w trakcie wojny zginęło ponad 66 000 Palestyńczyków, a prawie 170 000 zostało rannych. Resort nie rozróżnia w swoich statystykach cywilów od bojowników, ale zaznacza, że kobiety i dzieci stanowią około połowy ofiar śmiertelnych.
Ofensywa Hamasu sprzed prawie dwóch lat, która zapoczątkowała konflikt, pochłonęła około 1 200 ofiar w Izraelu, a 251 osób zostało porwanych. Większość zakładników zwolniono podczas wcześniejszych rozejmów, ale nadal około 48 osób jest przetrzymywanych w Gazie — 20 z nich izraelskie służby uważają za żywe.
Przedstawiony przez administrację Trumpa plan w 20 punktach zakłada warunek przekazania władzy przez Hamas, uwolnienia zakładników i rozbrojenia grupy w zamian za zwolnienie palestyńskich więźniów oraz zakończenie walk. Gwarantuje też dostawy pomocy humanitarnej i odbudowę Gazy, z zarządzaniem tym obszarem pod kontrolą międzynarodową. Nie przewiduje jednak perspektywy utworzenia państwa palestyńskiego.
Plan został pozytywnie oceniony przez Autonomię Palestyńską na Zachodnim Brzegu oraz państwa arabskie: Egipt, Jordanię, Indonezję, Pakistan, Turcję, Katar, Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie.
W środę minister spraw zagranicznych Egiptu Bader Abdelatty oznajmił jednak, że plan pokojowy Trumpa wymaga dalszych negocjacji nad pewnymi elementami. Podobne uwagi zgłaszał Katar, a Hamas oświadczył, że plan zostanie przeanalizowany, ale nie podał daty udzielenia odpowiedzi.
Izraelskie siły ogłosiły, że od południa w środę pozwolą Palestyńczykom uciekać tylko na południe ze Strefy Gazy, zamykając jedyną otwartą drogę na północ. Około 90 proc. mieszkańców Gazy zostało przesiedlonych wielokrotnie, a codzienne zdobywanie jedzenia jest ogromnym wyzwaniem.
Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża zawiesił działalność w Gazie, przenosząc personel na południe z powodu nasilonych walk.
Do czwartku 2 października miała dotrzeć do brzegu Gazy flotylla około 50 statków z Gretą Thunberg i innymi aktywistami oraz symboliczną ilością pomocy humanitarnej, pod nazwą Global Sumud Flotilla. Organizatorzy zapowiadali największą do tej pory próbę przełamania morskiej blokady Izraela wobec Gazy. Spodziewali się jednak przechwycenia przez izraelskie okręty wojenne, co miało już miejsce w przeszłości.
Z ostatnich informacji wynika, że w środę wieczorem około 20 niezidentyfikowanych statków zbliżyło się do międzynarodowej flotylli, która próbuje dostarczyć pomoc do Strefy Gazy.
Pasażerowie zakładali kamizelki ratunkowe i przygotowywali się na przejęcie kontroli nad statkiem. Według relacji obecnej na pokładzie jednego ze statków Global Sumud Flotilla francuskiej europosłanki Rimy Hassan, izraelska armia przechwyciła już dwie jednostki flotylli.
