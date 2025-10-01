Izrael o „ostatniej szansie” mieszkańców Gazy. Armia przejmuje statki flotylli z pomocą

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie ultimatum mieszkańcom Gazy przedstawił Minister Obrony Izraela?

Jakie działania podejmuje izraelska armia w związku z flotyllą niosącą pomoc humanitarną? Jaki plan pokojowy zaproponowała administracja Donalda Trumpa w kontekście konfliktu w Gazie?

Jakie były reakcje międzynarodowe na plan pokojowy przedstawiony przez Donalda Trumpa?

Jak Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża dostosowuje swoją działalność do sytuacji w Gazie?

Minister Izrael Katz zamieścił na platformie X wpis, w którym napisał, że ci, którzy pozostaną, będą traktowani jak terroryści.

„To ostatnia szansa dla mieszkańców Gazy, którzy chcą przenieść się na południe i pozostawić terrorystów Hamasu odizolowanych w samym mieście Gaza, gdzie siły izraelskie nadal prowadzą intensywne działania. Ci, którzy pozostaną w Strefie Gazy, będą terrorystami i zwolennikami terroryzmu” - napisał Katz. Dodał, że Siły Obronne Izraela są przygotowane na każdą ewentualność i zdecydowane kontynuować swoją działalność, aż do momentu, gdy wszyscy porwani zostaną odesłani, a Hamas rozbroi się, co jest jedyną drogą do zakończenia wojny

Od początku ofensywy izraelskiej w zeszłym miesiącu około 400 000 Palestyńczyków uciekło z dotkniętego głodem miasta Gaza, jednak pozostały w nim setki tysięcy ludzi, często dlatego, że nie stać ich na ucieczkę lub są zbyt osłabieni, by przebyć drogę do obozów na południu Strefy Gazy.