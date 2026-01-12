Mediana prognoz dla „Parkietu” też przewiduje, że możemy zobaczyć w 2026 r. kwartał z dwucyfrowym wynikiem inwestycji w ujęciu rocznym. Analitycy oczekują odczytów w okolicach 8–10,7 proc. r./r. w poszczególnych kwartałach 2026 r.

Gdzie ryzyko dla koniunktury?

Jeśli chodzi zaś o dynamikę konsumpcji prywatnej, to mediana prognoz jest bardzo płaska i koncentruje się na poziomie 3,3–3,5 proc. r./r. we wszystkich kwartałach 2026 r. – Na rynku pracy zacznie odbudowywać się popyt na pracowników, i choć wynagrodzenia nie będą już rosły w takim tempie jak w ostatnich latach, to nadal pozwolą gospodarstwom domowym – przy inflacji poniżej środka celu NBP – utrzymać dotychczasową dynamikę wydatków na towary i usługi – przewiduje Kurtek. To, że tempo wzrostu płac jeszcze spowolni, jest bardzo prawdopodobne m.in. ze względu na tylko 3-procentowe podwyżki płac w budżetówce oraz płacy minimalnej. Jednocześnie popyt krajowy wspiera m.in. efekt obniżek stóp procentowych z 2025 r.

– Koniunktura gospodarcza w Polsce wciąż pozostaje dobra, spójna ze wzrostem gospodarczym na poziomie ok. 4 proc. r./r. – reasumuje Marcin Luziński, ekonomista Santander Bank Polska. Kluczowe ryzyka? Jeśli już, to raczej nadejdą z zewnątrz. – Wzrost importu z Chin – obserwowany zarówno w Polsce, jak i w całej Europie – może stanowić coraz większe wyzwanie konkurencyjne dla krajowych producentów, zwłaszcza tych opierających się przede wszystkim na przewadze cenowej – komentuje Dadej. – Czynnikiem generującym ewentualne odchylenia od prognoz i budzącym w bieżących uwarunkowaniach najwięcej niepewności jest dynamika eksportu – dodaje Piotr Dmitrowski, dyrektor biura analiz makroekonomicznych i rynków finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego. Kieruje też uwagę na podwyższone ryzyko związane z czynnikami geopolitycznymi. – One w ostatnich latach, poprzez kanał surowcowy, silnie oddziaływały na uwarunkowania makroekonomiczne – zauważa.

Prognostycy wierzą Radzie Polityki Pieniężnej

Mediana prognoz zakłada stabilną inflację w całym 2026 r., średnio na poziomie 2,3–2,5 proc. w każdym z kwartałów. Warto zauważyć, że to oczekiwania o około 0,4–0,5 pkt proc. niższe niż jeszcze przed trzema miesiącami. – Inflacja będzie najniższa w I kwartale – przewiduje Monika Kurtek z Banku Pocztowego. Dlaczego? – Z jednej strony ze względu na brak podwyżek niektórych podatków i opłat oraz symboliczne, w porównaniu do poprzednich lat, wzrosty rachunków za energię elektryczną. Z drugiej – ze względu na wysoką bazę odniesienia z I kwartału 2025 r., gdy wskaźnik inflacji sięgał prawie 5 proc. – zauważa.

– Umocnienie złotego, pozytywna ostatnio seria zaskoczeń po stronie cen żywności czy tendencje dla cen paliw wyraźnie przechylają ryzyko inflacyjne w dół. Dodatkowo w tym kierunku działa też rosnąca konkurencja ze strony producentów z Chin – komentuje Pachucki z PZU, konstatując , że jeśli ryzyko niższej inflacji się zmaterializuje, to Rada Polityki Pieniężnej zyska większą przestrzeń do obniżek stóp.