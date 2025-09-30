Aktualizacja: 30.09.2025 22:17 Publikacja: 30.09.2025 21:28
MSZ, na którego czele stoi Radosław Sikorski, wydał oświadczenie ws. planu zakończenia wojny w Strefie Gazy.
„Z nadzieją przyjmujemy przedstawiony przez Stany Zjednoczone plan pokojowy dla Strefy Gazy, opracowany w konsultacji z krajami arabskimi i muzułmańskimi oraz rządem Izraela” – głosi komunikat, wystosowany we wtorek przez polskie MSZ.
W tekście zaznaczono, że resort dyplomacji uznaje amerykański plan za „realistyczną i odważną próbę zakończenia konfliktu oraz stworzenia warunków do trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie”.
„Doceniamy, że plan zakłada natychmiastowe wstrzymanie działań zbrojnych, uwolnienie zakładników oraz umożliwienie niezakłóconego dostępu pomocy humanitarnej do Strefy Gazy” – czytamy. Kierowany przez Radosława Sikorskiego (PO) resort „z satysfakcją” odnotował, że ogłoszony przez Biały Dom plan „otwiera drogę do odbudowy gospodarczej oraz do rozwiązania dwupaństwowego, obejmującego integrację Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu w ramach przyszłego państwa palestyńskiego”. „Takie podejście daje szansę na sprawiedliwe i trwałe uregulowanie sytuacji, uwzględniające prawa i bezpieczeństwo zarówno Palestyńczyków, jak i Izraelczyków” – podkreślono.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało strony konfliktu do wykorzystania szansy, podjęcia odpowiedzialnych decyzji oraz współpracy przy wdrażaniu porozumienia. „Oczekujemy, że Hamas zaakceptuje plan, dostosuje się do jego postanowień i w ciągu 72 godzin uwolni wszystkich zakładników” – głosi tekst.
„Liczymy, że przedstawiony plan będzie stanowić punkt zwrotny w procesie pokojowym i doprowadzi do zakończenia tragicznego kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy” – dodano.
W poniedziałek Biały Dom opublikował 20-punktowy plan zakończenia wojny w Strefie Gazy, prowadzonej przez Izrael po ataku Hamasu z 7 października 2023 r. W ataku zginęło 1195 osób, w działaniach wojsk Izraela 55 razy więcej – ponad 66 tysięcy, w tym ponad 12 000 dzieci do lat 12. We wtorek z Gazy napłynęły kolejne doniesienia o ofiarach izraelskich bombardowań, o szukających pomocy humanitarnej ludziach zastrzelonych przez izraelskie wojsko w pobliżu punktów dystrybucji oraz o kolejnych ludziach, którzy zmarli z głodu lub niedożywienia.
Prezydent USA Donald Trump po raz czwarty w obecnej kadencji spotkał się z premierem Izraela. W poniedziałek obaj przedstawili plan zakończenia wojny w Gazie. Zakłada on, że w ciągu 72 godzin Hamas uwolni wszystkich żyjących jeszcze zakładników oraz przekaże ciała zabitych (łącznie chodzi o ok. 50 osób), w odpowiedzi na co Izrael zwolni 250 Palestyńczyków skazanych na dożywocie oraz 1700 mieszkańców Gazy, pojmanych po 7 października 2023 r., w tym wszystkie dzieci i kobiety.
Wojska izraelskie miałyby się stopniowo wycofywać z Gazy, ale na granicy Strefy Gazy utworzyłyby strefę bezpieczeństwa. Hamas miałby zostać rozbrojony, jego infrastruktura zniszczona, a Strefa Gazy – zdemilitaryzowana.
Plan pokojowy dla Strefy Gazy
Plan zakłada, że udział Hamasu we władzach enklawy byłby wykluczony. Netanjahu wykluczył także udział Autonomii Palestyńskiej w sprawowaniu władzy, jeśli instytucja ta nie podda się „radykalnym” reformom. Szef izraelskiego rządu mówił m.in. o konieczności zmian w palestyńskich podręcznikach.
Trump powiedział, że ustanowione zostałoby międzynarodowe ciało, które miałoby tymczasowo administrować Strefą Gazy, by nadzorować odbudowę. Na czele tej „Rady Pokoju” miałby stanąć Trump, a w działania miałby być zaangażowany były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair.
We wtorek amerykański prezydent powiedział, że daje Hamasowi trzy-cztery dni na udzielenie odpowiedzi ws. 20-punktowej propozycji.
W kierunku Strefy Gazy zmierzają łodzie międzynarodowej flotylli Sumud, której członkowie chcą dostarczyć pomoc humanitarną, zwrócić uwagę świata na tragiczny los Palestyńczyków oraz przełamać izraelską blokadę morską Gazy. Wśród uczestników są szwedzka aktywistka Greta Thunberg i poseł Franciszek Sterczewski. Po tym, jak statki aktywistów zostały zaatakowane przez drony – ich zdaniem izraelskie – zaczął im towarzyszyć okręt włoskiej marynarki wojennej. We wtorek rząd Włoch oświadczył, że eskorta odpłynie w odległości 150 mil morskich (278 km) od brzegu.
Rzeczniczka flotylli przekazała, że uczestnicy rejsu spodziewają się kolejnego ataku Izraela.
Jedna z łodzi flotylli Sumud
Izrael, który miesiącami blokował dostawy jakiejkolwiek pomocy humanitarnej do Strefy Gazy twierdzi, że jeśli aktywiści zacumują we wskazanym przez izraelskie władze porcie, to wieziona przez nich pomoc zostanie dostarczona do palestyńskiej enklawy.
Izrael utrzymuje też, że izraelska blokada Strefy Gazy jest legalna.
