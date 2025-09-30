Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało strony konfliktu do wykorzystania szansy, podjęcia odpowiedzialnych decyzji oraz współpracy przy wdrażaniu porozumienia. „Oczekujemy, że Hamas zaakceptuje plan, dostosuje się do jego postanowień i w ciągu 72 godzin uwolni wszystkich zakładników” – głosi tekst.

„Liczymy, że przedstawiony plan będzie stanowić punkt zwrotny w procesie pokojowym i doprowadzi do zakończenia tragicznego kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy” – dodano.

Plan Trumpa zakłada, że Hamas zwolni zakładników, a Izrael przetrzymywane dzieci i kobiety

W poniedziałek Biały Dom opublikował 20-punktowy plan zakończenia wojny w Strefie Gazy, prowadzonej przez Izrael po ataku Hamasu z 7 października 2023 r. W ataku zginęło 1195 osób, w działaniach wojsk Izraela 55 razy więcej – ponad 66 tysięcy, w tym ponad 12 000 dzieci do lat 12. We wtorek z Gazy napłynęły kolejne doniesienia o ofiarach izraelskich bombardowań, o szukających pomocy humanitarnej ludziach zastrzelonych przez izraelskie wojsko w pobliżu punktów dystrybucji oraz o kolejnych ludziach, którzy zmarli z głodu lub niedożywienia.

Prezydent USA Donald Trump po raz czwarty w obecnej kadencji spotkał się z premierem Izraela. W poniedziałek obaj przedstawili plan zakończenia wojny w Gazie. Zakłada on, że w ciągu 72 godzin Hamas uwolni wszystkich żyjących jeszcze zakładników oraz przekaże ciała zabitych (łącznie chodzi o ok. 50 osób), w odpowiedzi na co Izrael zwolni 250 Palestyńczyków skazanych na dożywocie oraz 1700 mieszkańców Gazy, pojmanych po 7 października 2023 r., w tym wszystkie dzieci i kobiety.

Strefą Gazy będą zarządzać Donald Trump i Tony Blair?

Wojska izraelskie miałyby się stopniowo wycofywać z Gazy, ale na granicy Strefy Gazy utworzyłyby strefę bezpieczeństwa. Hamas miałby zostać rozbrojony, jego infrastruktura zniszczona, a Strefa Gazy – zdemilitaryzowana.