„Liczymy, że przedstawiony plan będzie stanowić punkt zwrotny w procesie pokojowym i doprowadzi do zakończenia tragicznego kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy” – oświadczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych w odpowiedzi na przedstawioną przez Biały Dom propozycję dotyczącą pokoju w Strefie Gazy, która, jak ocenił Beniamin Netanjahu, oznacza realizację wszystkich celów wojennych Izraela. Plan nie przewiduje powstania państwa Palestyna.

Publikacja: 30.09.2025 21:28

MSZ, na którego czele stoi Radosław Sikorski, wydał oświadczenie ws. planu zakończenia wojny w Stref

MSZ, na którego czele stoi Radosław Sikorski, wydał oświadczenie ws. planu zakończenia wojny w Strefie Gazy. Na zdjęciu: Palestyńczyk, którego córka została przysypana i zabita w ataku wojsk Izreala na budynki mieszkalne

Foto: REUTERS/Alina Smutko, REUTERS/Ebrahim Hajjaj

Jakub Czermiński

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie jest stanowisko Polski ws. amerykańskiego planu zakończenia wojny w Strefie Gazy?
  • Co zakłada ogłoszony przez Donalda Trumpa 20-punktowy plan?
  • Ile osób zginęło w Gazie w wyniku działań wojsk Izraela?
  • Kiedy marynarka wojenna Włoch przestanie eskortować łodzie flotylli aktywistów, płynące do Gazy?

„Z nadzieją przyjmujemy przedstawiony przez Stany Zjednoczone plan pokojowy dla Strefy Gazy, opracowany w konsultacji z krajami arabskimi i muzułmańskimi oraz rządem Izraela” – głosi komunikat, wystosowany we wtorek przez polskie MSZ.

W tekście zaznaczono, że resort dyplomacji uznaje amerykański plan za „realistyczną i odważną próbę zakończenia konfliktu oraz stworzenia warunków do trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie”.

Beniamin Netanjahu i Donald Trump
Publicystyka
Jerzy Haszczyński: Czy Donald Trump wywalczył pokój dla Gazy? Rysują się problemy

Donald Trump przedstawił plan dot. Strefy Gazy. Jest reakcja MSZ

„Doceniamy, że plan zakłada natychmiastowe wstrzymanie działań zbrojnych, uwolnienie zakładników oraz umożliwienie niezakłóconego dostępu pomocy humanitarnej do Strefy Gazy” – czytamy. Kierowany przez Radosława Sikorskiego (PO) resort „z satysfakcją” odnotował, że ogłoszony przez Biały Dom plan „otwiera drogę do odbudowy gospodarczej oraz do rozwiązania dwupaństwowego, obejmującego integrację Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu w ramach przyszłego państwa palestyńskiego”. „Takie podejście daje szansę na sprawiedliwe i trwałe uregulowanie sytuacji, uwzględniające prawa i bezpieczeństwo zarówno Palestyńczyków, jak i Izraelczyków” – podkreślono.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało strony konfliktu do wykorzystania szansy, podjęcia odpowiedzialnych decyzji oraz współpracy przy wdrażaniu porozumienia. „Oczekujemy, że Hamas zaakceptuje plan, dostosuje się do jego postanowień i w ciągu 72 godzin uwolni wszystkich zakładników” – głosi tekst.

„Liczymy, że przedstawiony plan będzie stanowić punkt zwrotny w procesie pokojowym i doprowadzi do zakończenia tragicznego kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy” – dodano.

Gdy Beniamin Netanjahu przemawiał w ONZ, znaczna część delegatów wyszła z sali. W tym czasie izraels
Konflikty zbrojne
Beniamin Netanjahu w ONZ: „Nie” dla państwa Palestyna to polityka narodu Izraela

Plan Trumpa zakłada, że Hamas zwolni zakładników, a Izrael przetrzymywane dzieci i kobiety

W poniedziałek Biały Dom opublikował 20-punktowy plan zakończenia wojny w Strefie Gazy, prowadzonej przez Izrael po ataku Hamasu z 7 października 2023 r. W ataku zginęło 1195 osób, w działaniach wojsk Izraela 55 razy więcej – ponad 66 tysięcy, w tym ponad 12 000 dzieci do lat 12. We wtorek z Gazy napłynęły kolejne doniesienia o ofiarach izraelskich bombardowań, o szukających pomocy humanitarnej ludziach zastrzelonych przez izraelskie wojsko w pobliżu punktów dystrybucji oraz o kolejnych ludziach, którzy zmarli z głodu lub niedożywienia.

Prezydent USA Donald Trump po raz czwarty w obecnej kadencji spotkał się z premierem Izraela. W poniedziałek obaj przedstawili plan zakończenia wojny w Gazie. Zakłada on, że w ciągu 72 godzin Hamas uwolni wszystkich żyjących jeszcze zakładników oraz przekaże ciała zabitych (łącznie chodzi o ok. 50 osób), w odpowiedzi na co Izrael zwolni 250 Palestyńczyków skazanych na dożywocie oraz 1700 mieszkańców Gazy, pojmanych po 7 października 2023 r., w tym wszystkie dzieci i kobiety.

Strefą Gazy będą zarządzać Donald Trump i Tony Blair?

Wojska izraelskie miałyby się stopniowo wycofywać z Gazy, ale na granicy Strefy Gazy utworzyłyby strefę bezpieczeństwa. Hamas miałby zostać rozbrojony, jego infrastruktura zniszczona, a Strefa Gazy – zdemilitaryzowana.

Plan pokojowy dla Strefy Gazy

Plan pokojowy dla Strefy Gazy

Foto: PAP

Plan zakłada, że udział Hamasu we władzach enklawy byłby wykluczony. Netanjahu wykluczył także udział Autonomii Palestyńskiej w sprawowaniu władzy, jeśli instytucja ta nie podda się „radykalnym” reformom. Szef izraelskiego rządu mówił m.in. o konieczności zmian w palestyńskich podręcznikach.

Trump powiedział, że ustanowione zostałoby międzynarodowe ciało, które miałoby tymczasowo administrować Strefą Gazy, by nadzorować odbudowę. Na czele tej „Rady Pokoju” miałby stanąć Trump, a w działania miałby być zaangażowany były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair.

We wtorek amerykański prezydent powiedział, że daje Hamasowi trzy-cztery dni na udzielenie odpowiedzi ws. 20-punktowej propozycji.

Bogusław Chrabota: Gaza. Stąpanie po krawędzi utopii
Plus Minus
Bogusław Chrabota: Gaza. Stąpanie po krawędzi utopii

Ponad 40 łodzi płynie w stronę Strefy Gazy z pomocą humanitarną

W kierunku Strefy Gazy zmierzają łodzie międzynarodowej flotylli Sumud, której członkowie chcą dostarczyć pomoc humanitarną, zwrócić uwagę świata na tragiczny los Palestyńczyków oraz przełamać izraelską blokadę morską Gazy. Wśród uczestników są szwedzka aktywistka Greta Thunberg i poseł Franciszek Sterczewski. Po tym, jak statki aktywistów zostały zaatakowane przez drony – ich zdaniem izraelskie – zaczął im towarzyszyć okręt włoskiej marynarki wojennej. We wtorek rząd Włoch oświadczył, że eskorta odpłynie w odległości 150 mil morskich (278 km) od brzegu.

Rzeczniczka flotylli przekazała, że uczestnicy rejsu spodziewają się kolejnego ataku Izraela.

Jedna z łodzi flotylli Sumud

Jedna z łodzi flotylli Sumud

Foto: REUTERS/Stefanos Rapanis

Izrael, który miesiącami blokował dostawy jakiejkolwiek pomocy humanitarnej do Strefy Gazy twierdzi, że jeśli aktywiści zacumują we wskazanym przez izraelskie władze porcie, to wieziona przez nich pomoc zostanie dostarczona do palestyńskiej enklawy.

Izrael utrzymuje też, że izraelska blokada Strefy Gazy jest legalna.

„Z nadzieją przyjmujemy przedstawiony przez Stany Zjednoczone plan pokojowy dla Strefy Gazy, opracowany w konsultacji z krajami arabskimi i muzułmańskimi oraz rządem Izraela” – głosi komunikat, wystosowany we wtorek przez polskie MSZ.

W tekście zaznaczono, że resort dyplomacji uznaje amerykański plan za „realistyczną i odważną próbę zakończenia konfliktu oraz stworzenia warunków do trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie”.

